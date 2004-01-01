Asenna Grav yhden napsautuksen asennuksena.
Nopea, moderni tiedostopohjainen CMS, joka ei vaadi tietokantaa — vain Markdown-tiedostoja, Twig-malleja ja laajennusekosysteemi.
Grav – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grav – mitä sillä voi rakentaa?
Grav on moderni flat-file CMS, joka tallentaa kaiken sisällön Markdown-tiedostoina tiedostojärjestelmään, poistaen tietokannan kokonaan. PHP:lle Twig-mallinnuksella rakennettu se tarjoaa nopeat sivulataukset tiedostopohjaisen välimuistin, sisäänrakennetun hallintapaneelin ei-teknisille toimittajille ja yli 300 laajennusta lomakkeille, hakukoneoptimoinnille (SEO), haulle ja monikieliselle sisällölle.
Gravin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että varmuuskopiot ovat yhtä helppoja kuin kansion kopioiminen, versionhallinta hoituu natiivisti Gitillä, eikä ole tietokantayhteyden rajoituksia, kyselyjen optimoinnin päänsärkyä tai erillisiä varmuuskopiointitehtäviä – vain tiedostoja ja sovelluksesi, joka pyörii hallitsemallasi laitteistolla.
Grav – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokantaa ei tarvita
Kaikki sisältö on Markdown-tiedostoina, mikä poistaa tarpeen tietokannan asennukselle, yhteyksien poolaukselle tai kyselyjen optimoinnille tyypillisissä sivuston työkuormissa.
Sisäänrakennettu hallintapaneeli
Hallitse sivuja, teemoja, lisäosia ja käyttäjätilejä tyylikkään verkkokäyttöliittymän kautta koskematta komentoriviin tai muokkaamatta tiedostoja suoraan.
Rikas lisäosaekosysteemi
Yli 300 laajennusta kattavat lomakkeet, monikielisen tuen, haun, hakukoneoptimoinnin, kuvien optimoinnin ja paljon muuta — asenna ne yhdellä napsautuksella hallintapaneelista.
Git-ystävällinen sisältö
Tiedostopohjainen arkkitehtuuri mahdollistaa koko sivuston – sisällön, konfiguraation ja koodin – seuraamisen Gitissä automatisoituja käyttöönottoja ja muutoshistoriaa varten.
Twig Mallipohjat
Rakenna täysin mukautettuja teemoja Twig-mallipohjamoottorilla, joka tarjoaa pääsyn tehokkaaseen sisältö-API:in, taksonomiajärjestelmään ja mediaputkeen.
Grav – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.