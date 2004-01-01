Asenna XWiki yhdellä napsautuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin wiki-alusta tiimin tiedonhallintaan, dokumentointiin ja yhteistyötiloihin.
XWiki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
XWiki – mitä sillä voi rakentaa?
XWiki on avoimen lähdekoodin yrityswiki-alusta, joka ylittää staattisen dokumentaation. Sen jäsennelty sivumalli järjestää sisällön hierarkkisiin tiloihin ja sivuille, kun taas sisäänrakennettu skriptimoottori antaa tiimien rakentaa dynaamisia hallintapaneeleja ja mukautettuja intranetsovelluksia suoraan wikisivuille. Yli 900 laajennuksen ja sisäänrakennetun App Within Minutes -velhon avulla tiimit voivat muuttaa XWikin räätälöidyksi tietopankiksi, ongelmanseurantajärjestelmäksi tai projektityötilaksi aloittamatta tyhjästä.
XWikin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken dokumentaation, sisäiset prosessit ja yritystiedon suorassa hallinnassasi – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta eikä tietoja, jotka poistuvat infrastruktuuristasi. Tämä malli yhdistää XWikin PostgreSQL-tietokantaan luotettavaa, tuotantovalmista tallennustilaa varten.
XWiki – tärkeimmät ominaisuudet
Jäsennelty sivumalli
Järjestä sisältö hierarkkisiin tiloihin ja sivuille vanhempi-lapsi-suhteilla, pitäen suuret tietokannat navigoitavina ja johdonmukaisina.
Sisäänrakennettu sovellusrakentaja
Luo mukautettuja datasovelluksia wikisivujen päälle App Within Minutes -velhon avulla – ulkoisia kehyksiä tai koodausta ei tarvita.
900+ laajennusta
Laajenna XWikiä kirjastolla, joka sisältää yli 900 yhteisön laajennusta, kuten kalenterit, kaaviot, tehtävienhallinta ja LDAP-todennus.
Skriptimoottori
Kirjoita Velocity-, Groovy- tai Python-skriptejä wikisivuille dynaamisen sisällön, hallintapaneelien ja automaattisten raporttien luomiseksi.
Koko tekstin haku
Upotettu Solr indeksoi kaiken sivun sisällön ja liitteet, tarjoten relevantteja tuloksia jopa suurissa tietokannoissa välittömästi.
Versiohistoria
Jokainen muokkaus versioidaan automaattisesti täydellisellä muutosten vertailunäkymällä ja yhden napsautuksen palautuksella, jonka avulla voi palauttaa minkä tahansa sivun minkä tahansa aiemman version.
XWiki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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