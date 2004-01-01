XWiki on avoimen lähdekoodin yrityswiki-alusta, joka ylittää staattisen dokumentaation. Sen jäsennelty sivumalli järjestää sisällön hierarkkisiin tiloihin ja sivuille, kun taas sisäänrakennettu skriptimoottori antaa tiimien rakentaa dynaamisia hallintapaneeleja ja mukautettuja intranetsovelluksia suoraan wikisivuille. Yli 900 laajennuksen ja sisäänrakennetun App Within Minutes -velhon avulla tiimit voivat muuttaa XWikin räätälöidyksi tietopankiksi, ongelmanseurantajärjestelmäksi tai projektityötilaksi aloittamatta tyhjästä.

XWikin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken dokumentaation, sisäiset prosessit ja yritystiedon suorassa hallinnassasi – ei käyttäjäkohtaisia maksuja, ei toimittajalukitusta eikä tietoja, jotka poistuvat infrastruktuuristasi. Tämä malli yhdistää XWikin PostgreSQL-tietokantaan luotettavaa, tuotantovalmista tallennustilaa varten.