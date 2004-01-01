Asenna GoWA yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt WhatsApp REST API ja Go:lla rakennettu verkkokäyttöliittymä monilaitteisen viestinnän automaatioon.
GoWA – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GoWA – mitä sillä voi rakentaa?
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) on avoimen lähdekoodin REST API -palvelin, joka yhdistää WhatsAppiin monilaiteprotokollan kautta. Se tarjoaa selkeän verkkokäyttöliittymän WhatsApp-istuntojen hallintaan ja täyden REST API:n viestien lähettämiseen, kontaktien hallintaan ja webhookien käsittelyyn — kaikki omalta palvelimeltasi.
GoWA:n itseisännöinti VPS:lläsi varmistaa, että WhatsApp-istuntotietosi pysyvät yksityisinä, API:llasi ei ole kolmansien osapuolten palveluntarjoajien asettamia nopeusrajoituksia, ja säilytät täyden hallinnan viestien reititykseen ja webhook-integraatioihin.
GoWA – tärkeimmät ominaisuudet
REST API
Täysi HTTP-rajapinta tekstin, kuvien, dokumenttien ja sijaintiviestien ohjelmalliseen lähettämiseen mistä tahansa kielestä tai työkalusta.
Monilaitetuki
Yhdistä useita WhatsApp-tilejä yhteen palvelinesiintymään ilman erillisiä puhelinyhteyksiä.
Verkkokäyttöliittymä
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä QR-koodin skannaamiseen, istunnon hallintaan ja API-kutsujen testaamiseen ilman koodin kirjoittamista.
Webhook-integraatio
Välitä saapuvat viestit omiin päätepisteisiisi chatbot-automaatiota, CRM-integraatiota tai ilmoitustyönkulkuja varten.
Basic-todennus
Suojaa API ja verkkokäyttöliittymä käyttäjätunnus-/salasanatiedoilla luvattoman käytön estämiseksi.
GoWA – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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