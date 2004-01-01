Asenna Trip yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen itse isännöity karttaseuranta ja matkasuunnittelija kiinnostavien kohteiden ja monipäiväisten reittien järjestämiseen.
Trip – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Trip – mitä sillä voi rakentaa?
Trip on itsepalveluna ylläpidettävä minimalistinen karttaseuranta- ja matkasuunnittelusovellus, jonka avulla voit kerätä kiinnostavia kohteita interaktiivisille kartoille ja muuttaa ne jäsennellyiksi monipäiväisiksi matkasuunnitelmiksi. Puhtaan, häiriöttömän käyttöliittymän ympärille rakennettu sovellus keskittyy kahteen toimintoon, joita matkailijat todella toistavat: vierailun arvoisten paikkojen merkitsemiseen ja niiden kokoamiseen matkoiksi päivämäärien, muistiinpanojen ja liitteiden kera.
Tripin käyttäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki kiinnostavat kohteet, matkasuunnitelmat ja matkakumppanilinkit hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei telemetriaa, ei mainoksia eikä kolmannen osapuolen pilvipalveluita – kohteesi ja matkasuunnitelmasi eivät koskaan poistu palvelimeltasi, ja OIDC-integraation avulla voit yhdistää Tripin olemassa olevaan kertakirjautumisjärjestelmään halutessasi.
Trip – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiiviset POI-kartat
Pudota, luokittele ja suodata kiinnostavia kohteita mukautettavilla karttaruuduilla, jotka on rakennettu Leafletin päälle nopeaa, mobiiliystävällistä tutkimista varten.
Monipäiväiset matkasuunnitelmat
Ryhmittele POI-kohteet päivittäisiin matkasuunnitelmiin muistiinpanojen, kustannusten ja liitteiden kera, jotta koko suunnitelma on yhdessä paikassa.
Matkailuyhteistyö
Jaa matkoja matkakumppaneiden kanssa, jotta kaikki näkevät saman matkasuunnitelman ja päivitykset ilman, että tarvitsee jongleerata chat-ketjujen tai laskentataulukoiden kanssa.
OIDC-kertakirjautuminen
Valinnainen OpenID Connect -kirjautuminen antaa sinun käyttää uudelleen olemassa olevaa identiteetintarjoajaasi sen sijaan, että hallinnoisit erillistä Trip-tiliä.
Yksityisyys oletusarvoisesti
Ei telemetriaa, seurantaa tai mainoksia — jokainen paikka, valokuva ja matka pysyy VPS-palvelimellasi suorassa hallinnassasi.
Kevyt SQLite
Yksi säilö, jonka taustalla on SQLite ja yksi tallennustilavuus, tekee varmuuskopioinnista ja siirroista suoraviivaisen tiedostokopion.
Trip – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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