Trip on itsepalveluna ylläpidettävä minimalistinen karttaseuranta- ja matkasuunnittelusovellus, jonka avulla voit kerätä kiinnostavia kohteita interaktiivisille kartoille ja muuttaa ne jäsennellyiksi monipäiväisiksi matkasuunnitelmiksi. Puhtaan, häiriöttömän käyttöliittymän ympärille rakennettu sovellus keskittyy kahteen toimintoon, joita matkailijat todella toistavat: vierailun arvoisten paikkojen merkitsemiseen ja niiden kokoamiseen matkoiksi päivämäärien, muistiinpanojen ja liitteiden kera.

Tripin käyttäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää kaikki kiinnostavat kohteet, matkasuunnitelmat ja matkakumppanilinkit hallitsemassasi infrastruktuurissa. Ei telemetriaa, ei mainoksia eikä kolmannen osapuolen pilvipalveluita – kohteesi ja matkasuunnitelmasi eivät koskaan poistu palvelimeltasi, ja OIDC-integraation avulla voit yhdistää Tripin olemassa olevaan kertakirjautumisjärjestelmään halutessasi.