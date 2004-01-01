Dozzle on nolla-konfiguraation verkkokäyttöliittymä Docker-konttien lokien reaaliaikaiseen seurantaan. Se löytää automaattisesti kaikki isännän kontit ja suoratoistaa niiden tulosteen suoraan selkeään, responsiiviseen selaimen käyttöliittymään — ei lokiagentteja, ei ulkoista tallennustilaa, ei asennusta Docker-socketin liittämistä lukuun ottamatta.

Kehittäjät käyttävät sitä useiden palveluiden samanaikaiseen seurantaan virheenkorjauksen aikana, kun taas operaattorit luottavat siihen nopeassa tapausten luokittelussa. Tehokas haku ja suodatus tekevät tarvitsemiesi lokirivien eristämisestä helppoa poistumatta selaimesta. Minimaalisen resurssienkulutuksen ja ilman tietokantariippuvuuksia Dozzle toimii vaivattomasti tuotantokuormien rinnalla millä tahansa VPS:llä.