Asenna Dozzle yhdellä napsautuksella.
Kevyt verkkokäyttöliittymä reaaliaikaiseen Docker-konttien lokien katseluun, jossa on välitön konttien tunnistus eikä vaadi määrityksiä.
Dozzle – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dozzle – mitä sillä voi rakentaa?
Dozzle on nolla-konfiguraation verkkokäyttöliittymä Docker-konttien lokien reaaliaikaiseen seurantaan. Se löytää automaattisesti kaikki isännän kontit ja suoratoistaa niiden tulosteen suoraan selkeään, responsiiviseen selaimen käyttöliittymään — ei lokiagentteja, ei ulkoista tallennustilaa, ei asennusta Docker-socketin liittämistä lukuun ottamatta.
Kehittäjät käyttävät sitä useiden palveluiden samanaikaiseen seurantaan virheenkorjauksen aikana, kun taas operaattorit luottavat siihen nopeassa tapausten luokittelussa. Tehokas haku ja suodatus tekevät tarvitsemiesi lokirivien eristämisestä helppoa poistumatta selaimesta. Minimaalisen resurssienkulutuksen ja ilman tietokantariippuvuuksia Dozzle toimii vaivattomasti tuotantokuormien rinnalla millä tahansa VPS:llä.
Dozzle – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen lokisuoratoisto
Suoratoistaa konttien reaaliaikaisen tulosteen suoraan selaimeen automaattisella vierityksellä, jotta näet uudet lokirivit heti niiden kirjoitushetkellä.
Välitön konttien löytäminen
Tunnistaa automaattisesti kaikki isäntäkoneella käynnissä olevat säilöt – lokien katselun aloittamiseen ei tarvita manuaalista määritystä.
Haku ja suodatus
Hae lokin sisältöä avainsanalla tai suodata säilön nimen ja aikavälin mukaan eristääksesi nopeasti virheet ja asiaankuuluvat tapahtumat.
Monisäiliönäkymä
Seuraa useita palveluita rinnakkain yhdessä selainikkunassa, vähentäen kontekstin vaihtamista virheenkorjausistuntojen aikana.
Ei ulkoisia riippuvuuksia
Vaatii vain Docker-socketin — ei tietokantaa, ei lokienkerääjää eikä agenttiprosesseja, jotka kuluttaisivat lisäresursseja.
Dozzle – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.