Asenna Gokapi yhdellä napsautuksella.
Kevyt, itse isännöity tiedostonjakopalvelin, jossa on vanhenevat linkit, salasanasuojaus ja valinnainen S3-taustaohjelma.
Gokapi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gokapi – mitä sillä voi rakentaa?
Gokapi on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä tiedostonjakopalvelin, joka on mallinnettu nyt lakkautetun Firefox Sendin mukaan. Sen avulla voit ladata tiedostoja verkkokäyttöliittymän kautta ja jakaa lyhyitä, vanhenevia latauslinkkejä – ihanteellinen kertaluonteiseen jakamiseen, kun vastaanottajalla ei ole tiliä alustallasi. Tallennustila voi olla paikallinen levy tai mikä tahansa S3-yhteensopiva säiliö, ja jokainen linkki tukee määritettävää vanhenemisaikaa, latausrajoituksia ja valinnaisia salasanoja.
Gokapin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön ja vastaanottajien pääsylokit omassa infrastruktuurissasi SaaS-latauspalvelun sijaan. Yksi Go-binääri pitää jalanjäljen pienenä, ja toisin kuin julkisilla tiedostonjakelualustoilla, siinä ei ole mainostettuja väärinkäyttökanavia – vain ne ihmiset, joille lähetät linkin, voivat nähdä, mitä olet ladannut.
Gokapi – tärkeimmät ominaisuudet
Vanhenevat jakolinkit
Jokainen ladattu tiedosto saa lyhyen URL-osoitteen, jonka vanheneminen on määritettävissä ajan tai latausmäärän perusteella, joten linkit lakkaavat toimimasta, kun vastaanottaja on noutanut ne.
Salasanasuojatut linkit
Valinnaisesti rajoita latauksia linkkikohtaisella salasanalla, jotta vuotaneitakaan URL-osoitteita ei voi avata ilman salasanaa.
Paikallinen tai S3-tallennustila
Tallenna tiedostot paikalliseen taltioon tai osoita Gokapi mihin tahansa S3-yhteensopivaan säilöön (AWS, Backblaze, MinIO) joustavaa, kestävää tallennustilaa varten.
Päästä päähän -salaus
Valinnainen asiakaspuolen salaus varmistaa, että palvelin ei koskaan näe selväkielistä tekstiä latauksille, jotka jaetaan kertakäyttöisten päästä päähän salattujen linkkien kautta.
Monen käyttäjän tilit
Luo erilliset käyttäjätilit, jotta useat työntekijät tai perheenjäsenet voivat jakaa yhden esiintymän erillisillä lataushistorioilla.
API ja CLI
Lataa ohjelmallisesti REST API:n tai virallisen komentoriviliittymän kautta rakennusartefaktien, lokipakettien ja automaatiotulosteiden toimittamiseen.
Gokapi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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