Jopa 69 % alennus Gokapi tuotteelle

Asenna Gokapi yhdellä napsautuksella.

Kevyt, itse isännöity tiedostonjakopalvelin, jossa on vanhenevat linkit, salasanasuojaus ja valinnainen S3-taustaohjelma.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Gokapi yhdellä napsautuksella.

Gokapi – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Gokapi – mitä sillä voi rakentaa?

Gokapi on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä tiedostonjakopalvelin, joka on mallinnettu nyt lakkautetun Firefox Sendin mukaan. Sen avulla voit ladata tiedostoja verkkokäyttöliittymän kautta ja jakaa lyhyitä, vanhenevia latauslinkkejä – ihanteellinen kertaluonteiseen jakamiseen, kun vastaanottajalla ei ole tiliä alustallasi. Tallennustila voi olla paikallinen levy tai mikä tahansa S3-yhteensopiva säiliö, ja jokainen linkki tukee määritettävää vanhenemisaikaa, latausrajoituksia ja valinnaisia salasanoja.

Gokapin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön ja vastaanottajien pääsylokit omassa infrastruktuurissasi SaaS-latauspalvelun sijaan. Yksi Go-binääri pitää jalanjäljen pienenä, ja toisin kuin julkisilla tiedostonjakelualustoilla, siinä ei ole mainostettuja väärinkäyttökanavia – vain ne ihmiset, joille lähetät linkin, voivat nähdä, mitä olet ladannut.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Gokapi – tärkeimmät ominaisuudet

Vanhenevat jakolinkit

Jokainen ladattu tiedosto saa lyhyen URL-osoitteen, jonka vanheneminen on määritettävissä ajan tai latausmäärän perusteella, joten linkit lakkaavat toimimasta, kun vastaanottaja on noutanut ne.

Salasanasuojatut linkit

Valinnaisesti rajoita latauksia linkkikohtaisella salasanalla, jotta vuotaneitakaan URL-osoitteita ei voi avata ilman salasanaa.

Paikallinen tai S3-tallennustila

Tallenna tiedostot paikalliseen taltioon tai osoita Gokapi mihin tahansa S3-yhteensopivaan säilöön (AWS, Backblaze, MinIO) joustavaa, kestävää tallennustilaa varten.

Päästä päähän -salaus

Valinnainen asiakaspuolen salaus varmistaa, että palvelin ei koskaan näe selväkielistä tekstiä latauksille, jotka jaetaan kertakäyttöisten päästä päähän salattujen linkkien kautta.

Monen käyttäjän tilit

Luo erilliset käyttäjätilit, jotta useat työntekijät tai perheenjäsenet voivat jakaa yhden esiintymän erillisillä lataushistorioilla.

API ja CLI

Lataa ohjelmallisesti REST API:n tai virallisen komentoriviliittymän kautta rakennusartefaktien, lokipakettien ja automaatiotulosteiden toimittamiseen.

Gokapi – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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