Gokapi on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä tiedostonjakopalvelin, joka on mallinnettu nyt lakkautetun Firefox Sendin mukaan. Sen avulla voit ladata tiedostoja verkkokäyttöliittymän kautta ja jakaa lyhyitä, vanhenevia latauslinkkejä – ihanteellinen kertaluonteiseen jakamiseen, kun vastaanottajalla ei ole tiliä alustallasi. Tallennustila voi olla paikallinen levy tai mikä tahansa S3-yhteensopiva säiliö, ja jokainen linkki tukee määritettävää vanhenemisaikaa, latausrajoituksia ja valinnaisia salasanoja.

Gokapin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää jaetun sisällön ja vastaanottajien pääsylokit omassa infrastruktuurissasi SaaS-latauspalvelun sijaan. Yksi Go-binääri pitää jalanjäljen pienenä, ja toisin kuin julkisilla tiedostonjakelualustoilla, siinä ei ole mainostettuja väärinkäyttökanavia – vain ne ihmiset, joille lähetät linkin, voivat nähdä, mitä olet ladannut.