Asenna PrestaShop yhdellä napsautuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, joka pyörittää yli 300 000 verkkokauppaa maailmanlaajuisesti, sisältäen täyden tuotehallinnan, maksut ja monikielisen tuen.
PrestaShop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PrestaShop – mitä sillä voi rakentaa?
PrestaShop on monipuolinen avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, jota kauppiaat käyttävät yli 190 maassa. Se tarjoaa kaiken tarvittavan ammattimaisen verkkokaupan pyörittämiseen heti käyttövalmiina: tuoteluettelon hallinnan, tilausten käsittelyn, integroidut maksuyhdyskäytävät (PayPal, Stripe ja paljon muuta), monikielisen ja monivaluuttatuen sekä sisäänrakennetut hakukoneoptimointityökalut – kaikki hallitaan intuitiivisesta hallintapaneelista.
PrestaShopin isännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot ja maksutiedot hallinnassasi, antaa sinun hienosäätää PHP:tä ja MySQL:ää huippusuorituskykyä varten ja skaalautuu yrityksesi mukana ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua isännöidyiltä verkkokauppa-alustoilta.
PrestaShop – tärkeimmät ominaisuudet
Kattava tuoteluettelo
Hallitse rajattomasti tuotteita varianteilla, yhdistelmillä, ominaisuuksilla ja joustavilla hinnoittelusäännöillä, mukaan lukien massaalennukset ja aikarajoitetut kampanjat.
Integroidut maksut
Hyväksy maksut PayPalin, Stripen, pankkisiirron ja kymmenien alueellisten maksupalveluiden kautta moduulimarkkinapaikan kautta — mukautettua maksukoodia ei tarvita.
Monikielinen & Valuutta
Myy asiakkaille maailmanlaajuisesti natiivilla tuella useille kielille, valuutoille ja verosäännöille yhdessä kaupan asennuksessa yhdestä hallintapaneelista.
SEO & Markkinointityökalut
Muokattavat URL-osoitteet, metakentät, sivustokartan luonti sekä sisäänrakennetut alennuskupongit ja kanta-asiakasohjelmatyökalut auttavat lisäämään liikennettä ja toistuvia ostoksia.
Teemat & Moduulit
Tuhansien teemojen ja moduulien markkinapaikka antaa sinun laajentaa suunnittelua ja toiminnallisuutta koodiin koskematta, live-chatista kanta-asiakaspisteisiin.
PrestaShop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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