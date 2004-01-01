PrestaShop on monipuolinen avoimen lähdekoodin verkkokauppa-alusta, jota kauppiaat käyttävät yli 190 maassa. Se tarjoaa kaiken tarvittavan ammattimaisen verkkokaupan pyörittämiseen heti käyttövalmiina: tuoteluettelon hallinnan, tilausten käsittelyn, integroidut maksuyhdyskäytävät (PayPal, Stripe ja paljon muuta), monikielisen ja monivaluuttatuen sekä sisäänrakennetut hakukoneoptimointityökalut – kaikki hallitaan intuitiivisesta hallintapaneelista.

PrestaShopin isännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakastiedot ja maksutiedot hallinnassasi, antaa sinun hienosäätää PHP:tä ja MySQL:ää huippusuorituskykyä varten ja skaalautuu yrityksesi mukana ilman tapahtumakohtaisia maksuja tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua isännöidyiltä verkkokauppa-alustoilta.