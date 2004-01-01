Thumbor on Python-pohjainen älykäs kuvankäsittelypalvelin, joka käsittelee kuvien koon muuttamista, rajaamista ja suodatusta URL-parametrien avulla — integrointiin ei tarvita sovelluskoodin muutoksia. Mikä erottaa Thumborin yleisistä kuvankoon muuttajista, on sen tekoälyyn perustuva älykäs rajaus: se tunnistaa automaattisesti kasvot ja tärkeät piirteet kuvasta ennen rajausta varmistaen, ettei kohdetta koskaan leikata vahingossa pois.

Wikipedia, Globo.com, Forbes ja Vox Media käyttävät sitä tuotannossa miljardien kuvien tarjoamiseen, ja Thumbor on mittakaavassa koeteltu ja luotettava. Se ei vaadi ulkoisia riippuvuuksia perustoimintoihin. Itseisännöinti korvaa muunnoskohtaiset SaaS-maksut kiinteällä VPS-kustannuksella ja pitää mediaputkesi kokonaan omassa infrastruktuurissasi.