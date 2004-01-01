Asenna Thumbor yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin älykäs kuvapalvelin, joka rajaa, muuttaa kokoa ja suodattaa kuvia tarpeen mukaan yksinkertaisten URL-pohjaisten pyyntöjen kautta.
Thumbor – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Thumbor – mitä sillä voi rakentaa?
Thumbor on Python-pohjainen älykäs kuvankäsittelypalvelin, joka käsittelee kuvien koon muuttamista, rajaamista ja suodatusta URL-parametrien avulla — integrointiin ei tarvita sovelluskoodin muutoksia. Mikä erottaa Thumborin yleisistä kuvankoon muuttajista, on sen tekoälyyn perustuva älykäs rajaus: se tunnistaa automaattisesti kasvot ja tärkeät piirteet kuvasta ennen rajausta varmistaen, ettei kohdetta koskaan leikata vahingossa pois.
Wikipedia, Globo.com, Forbes ja Vox Media käyttävät sitä tuotannossa miljardien kuvien tarjoamiseen, ja Thumbor on mittakaavassa koeteltu ja luotettava. Se ei vaadi ulkoisia riippuvuuksia perustoimintoihin. Itseisännöinti korvaa muunnoskohtaiset SaaS-maksut kiinteällä VPS-kustannuksella ja pitää mediaputkesi kokonaan omassa infrastruktuurissasi.
Thumbor – tärkeimmät ominaisuudet
Älykäs kasvojentunnistus
Sisäänrakennettu kasvojen ja ominaisuuksien tunnistus varmistaa, että kuvan tärkein osa pysyy keskitettynä rajattaessa eri kuvasuhteisiin.
URL-pohjainen käsittely
Muuta kokoa, rajaa, suodata ja muunna kuvia luomalla URL-osoite — SDK:ta ei tarvita, toimii minkä tahansa kielen tai kehysjärjestelmän kanssa.
Muodon automaattinen valinta
Tarjoa WebP automaattisesti sitä tukeville selaimille JPEG- tai PNG-vararatkaisulla, vähentäen kaistanleveyttä ilman lisätyötä.
Laajennettava suodatinjärjestelmä
Sovella kirkkautta, kontrastia, vesileimoja, pyöristettyjä kulmia ja sumennusta URL-parametrien tai mukautettujen Python-suodatinliitännäisten avulla.
Tulosten välimuistiin tallennus
Käsitellyt tulokset tallennetaan välimuistiin identtisten pyyntöjen uudelleenkäsittelyn välttämiseksi, mikä vähentää merkittävästi suorittimen kuormitusta suurilla liikennemäärillä.
Thumbor – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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