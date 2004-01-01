Pelican Panel on yhteisön ylläpitämä Pterodactylin haarukka ja modernisointi, joka on uudelleenkirjoitettu uusimmalla Laravel- ja Filament-teknologialla tarjotakseen nopeamman hallintakokemuksen, sisäänrakennetun verkkoinstallaattorin ja laajennusjärjestelmän paneelin laajentamiseen ilman koodipohjan haarukointia. Jokainen pelipalvelin provisionoidaan omaan eristettyyn Docker-konttiinsa Wings-kumppanidemonin kautta, pitäen resurssit erillään ja isännän turvassa.

Pelicanin itseisännöinti poistaa hallinnoidun pelipalvelinhostingin palvelinkohtaiset maksut ja antaa operaattoreille täyden hallinnan brändäyksen, todennuksen, eggien ja tietokantatallennuksen suhteen. Tämä käyttöönotto toimittaa paneelin MariaDB:n ja Redisin kanssa – Wings on asennettava erikseen jokaiseen solmuun, joka ajaa pelipalvelimia.