Asenna Pelican Panel yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni avoimen lähdekoodin pelipalvelimen hallintapaneeli ja Pterodactylin seuraaja, suunniteltu nopeaan käyttöönottoon ja intuitiiviseen hallintaan.
Pelican Panel – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pelican Panel – mitä sillä voi rakentaa?
Pelican Panel on yhteisön ylläpitämä Pterodactylin haarukka ja modernisointi, joka on uudelleenkirjoitettu uusimmalla Laravel- ja Filament-teknologialla tarjotakseen nopeamman hallintakokemuksen, sisäänrakennetun verkkoinstallaattorin ja laajennusjärjestelmän paneelin laajentamiseen ilman koodipohjan haarukointia. Jokainen pelipalvelin provisionoidaan omaan eristettyyn Docker-konttiinsa Wings-kumppanidemonin kautta, pitäen resurssit erillään ja isännän turvassa.
Pelicanin itseisännöinti poistaa hallinnoidun pelipalvelinhostingin palvelinkohtaiset maksut ja antaa operaattoreille täyden hallinnan brändäyksen, todennuksen, eggien ja tietokantatallennuksen suhteen. Tämä käyttöönotto toimittaa paneelin MariaDB:n ja Redisin kanssa – Wings on asennettava erikseen jokaiseen solmuun, joka ajaa pelipalvelimia.
Pelican Panel – tärkeimmät ominaisuudet
Ensimmäisen käynnistyksen verkkopohjainen asennusohjelma
Ohjattu selaimen kautta toimiva asennusohjelma opastaa tietokannan asennuksessa ja järjestelmänvalvojan luomisessa ensimmäisellä käynnistyksellä — komentorivikäyttöä ei tarvita.
Docker-palvelineristys
Pelipalvelimet pyörivät Wings-daemonin hallinnoimissa erillisissä konteissa, mikä estää resurssikiistat ja rajoittaa vahingon leviämistä, jos palvelin vaarantuu.
Liitännäisjärjestelmä
Natiivi lisäosien lataaja antaa järjestelmänvalvojien asentaa Composer- ja Yarn-paketit suoraan paneelista laajentaakseen toiminnallisuutta ilman lähdekoodin haarauttamista.
Moderni Filament UI
Uudelleenrakennettu Filament-pohjainen hallintaliittymä tarjoaa nopeammat sivulataukset, reaaliaikaisen konsolin ulostulon ja selkeämmän työnkulun kuin vanhat Pterodactyl-paneelit.
Pterodactyl-yhteensopiva
Tuo olemassa olevat Pterodactyl-munat ja solmukokoonpanot, jotta operaattorit voivat siirtyä Pelicaneen rakentamatta pelipalvelinkirjastoaan uudelleen alusta alkaen.
OAuth ja SSO
Tukee ulkoisia todennuspalveluntarjoajia ja kaksivaiheista todennusta, antaen tiimien keskittää pääsynhallinnan infrastruktuurin työkalujen kesken.
Pelican Panel – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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