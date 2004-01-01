Jopa 69 % alennus Homebox tuotteelle

Asenna Homebox yhden napsautuksen asennuksena.

Itseisännöity kotivaraston hallintajärjestelmä henkilökohtaisten tavaroidesi seurantaan, järjestämiseen ja hallintaan täydellä yksityisyydellä.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Homebox yhden napsautuksen asennuksena.

Homebox – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Homebox – mitä sillä voi rakentaa?

Homebox on varastonhallinta- ja järjestelmä, joka on rakennettu erityisesti kotikäyttäjille, jotka haluavat tuoda järjestystä henkilökohtaisiin tavaroihinsa. Sen avulla voit luetteloida esineitä valokuvilla, mukautetuilla kentillä ja sijaintitunnisteilla, samalla kun se seuraa takuita, ostopäivämääriä ja arvoja vakuutusdokumentaatiota varten. QR-koodimerkinnät helpottavat esineiden tunnistamista ja paikantamista eri huoneissa tai varastotiloissa.

Homeboxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset varastotiedot – mukaan lukien tiedot arvokkaista omaisuuksista ja ostohistoriasta – täysin yksityisinä, ilman tilausmaksuja, tallennusrajoituksia ja ilman riskiä, että kolmannen osapuolen palvelu lopettaa tietojesi saatavuuden.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Homebox – tärkeimmät ominaisuudet

QR-koodimerkintä

Luo ja skannaa QR-koodeja nopeaa tuotteiden tunnistamista varten, mikä vähentää hakuaikaa suurissa kokoelmissa ja varastotiloissa.

Takuun seuranta

Tallenna ostopäivämäärät, takuut ja kuitit vanhenemishälytyksillä, jotta et koskaan menetä korvausvaatimuksen jättöaikaa.

Sijaintiin perustuva organisaatio

Määritä kohteita tiettyihin huoneisiin tai varastotiloihin ja hae sijainnin perusteella löytääksesi mitä tahansa välittömästi.

Arvo- ja vakuutusseuranta

Kirjaa kohteiden arvot ja luo raportteja kotivakuutusdokumentaatiota ja nettovarallisuuden laskentaa varten.

Monen käyttäjän kotitaloudet

Jaa varastosi perheenjäsenten kanssa ja määritä käyttöoikeudet kotitalouden omaisuuden yhteishallintaan.

Homebox – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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