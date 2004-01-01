Homebox on varastonhallinta- ja järjestelmä, joka on rakennettu erityisesti kotikäyttäjille, jotka haluavat tuoda järjestystä henkilökohtaisiin tavaroihinsa. Sen avulla voit luetteloida esineitä valokuvilla, mukautetuilla kentillä ja sijaintitunnisteilla, samalla kun se seuraa takuita, ostopäivämääriä ja arvoja vakuutusdokumentaatiota varten. QR-koodimerkinnät helpottavat esineiden tunnistamista ja paikantamista eri huoneissa tai varastotiloissa.

Homeboxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset varastotiedot – mukaan lukien tiedot arvokkaista omaisuuksista ja ostohistoriasta – täysin yksityisinä, ilman tilausmaksuja, tallennusrajoituksia ja ilman riskiä, että kolmannen osapuolen palvelu lopettaa tietojesi saatavuuden.