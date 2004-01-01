Asenna Homebox yhden napsautuksen asennuksena.
Itseisännöity kotivaraston hallintajärjestelmä henkilökohtaisten tavaroidesi seurantaan, järjestämiseen ja hallintaan täydellä yksityisyydellä.
Homebox – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Homebox – mitä sillä voi rakentaa?
Homebox on varastonhallinta- ja järjestelmä, joka on rakennettu erityisesti kotikäyttäjille, jotka haluavat tuoda järjestystä henkilökohtaisiin tavaroihinsa. Sen avulla voit luetteloida esineitä valokuvilla, mukautetuilla kentillä ja sijaintitunnisteilla, samalla kun se seuraa takuita, ostopäivämääriä ja arvoja vakuutusdokumentaatiota varten. QR-koodimerkinnät helpottavat esineiden tunnistamista ja paikantamista eri huoneissa tai varastotiloissa.
Homeboxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää arkaluonteiset varastotiedot – mukaan lukien tiedot arvokkaista omaisuuksista ja ostohistoriasta – täysin yksityisinä, ilman tilausmaksuja, tallennusrajoituksia ja ilman riskiä, että kolmannen osapuolen palvelu lopettaa tietojesi saatavuuden.
Homebox – tärkeimmät ominaisuudet
QR-koodimerkintä
Luo ja skannaa QR-koodeja nopeaa tuotteiden tunnistamista varten, mikä vähentää hakuaikaa suurissa kokoelmissa ja varastotiloissa.
Takuun seuranta
Tallenna ostopäivämäärät, takuut ja kuitit vanhenemishälytyksillä, jotta et koskaan menetä korvausvaatimuksen jättöaikaa.
Sijaintiin perustuva organisaatio
Määritä kohteita tiettyihin huoneisiin tai varastotiloihin ja hae sijainnin perusteella löytääksesi mitä tahansa välittömästi.
Arvo- ja vakuutusseuranta
Kirjaa kohteiden arvot ja luo raportteja kotivakuutusdokumentaatiota ja nettovarallisuuden laskentaa varten.
Monen käyttäjän kotitaloudet
Jaa varastosi perheenjäsenten kanssa ja määritä käyttöoikeudet kotitalouden omaisuuden yhteishallintaan.
Homebox – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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