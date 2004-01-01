Ota OpenViking käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin kontekstitietokanta tekoälyagenteille, joka yhdistää muistit, resurssit ja taidot tiedostojärjestelmäparadigmaa hyödyntäen.
OpenViking – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenViking – mitä sillä voi rakentaa?
OpenViking on avoimen lähdekoodin kontekstitietokanta, joka on suunniteltu erityisesti tekoälyagenteille ja jonka on kehittänyt Volcengine (ByteDancen pilvialusta). Sen sijaan, että tekoälyn konteksti hajautettaisiin vektorisijoituksiin, OpenViking esittelee tiedostojärjestelmäparadigmaa viking://-protokollan avulla, joka järjestää agenttien muistit, resurssit ja taidot yhtenäiseksi, navigoitavaksi rakenteeksi. Porrastettu kontekstin lataus (L0/L1/L2) vähentää tokenien käyttöä hakemalla sisältöä tarpeen mukaan sen sijaan, että koko tietokannat ladattaisiin etukäteen.
OpenVikingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluontoiset agenttimuistit, liiketoimintatiedot ja API-tunnukset täysin hallinnassasi – mikä on kriittistä organisaatioille, joilla on tiukat tiedonhallintavaatimukset. Valitset upotuspalvelun tarjoajan (OpenAI, Jina tai Volcengine) ja säilytät omistusoikeuden jokaiseen tavuun, jonka agenttisi oppivat.
OpenViking – tärkeimmät ominaisuudet
Tiedostojärjestelmän kontekstiparadigma
Järjestää agentin muistot, resurssit ja taidot viking://-protokollan alle, tehden kontekstista yhtä navigoitavan kuin tiedostojärjestelmästä tasaisen upotustietovaraston sijaan.
Porrastettu kontekstin lataus
L0/L1/L2-lataus hakee sisältöä tarpeen mukaan, mikä vähentää dramaattisesti tunnusten käyttöä uhraamatta agenteille saatavilla olevan tiedon syvyyttä.
Monipalveluntarjoajan upotukset
Tukee OpenAI-, Jina- ja Volcengine-upotuspalveluntarjoajia, jotta voit käyttää olemassa olevia API-avaimiasi ja haluamaasi mallia ilman toimittajalukitusta.
Itsekehittyvä konteksti
Agentit voivat päivittää ja kehittää omaa tietovarastoaan ajan myötä, mahdollistaen jatkuvan oppimisen ilman ihmisen väliintuloa.
Hakemiston rekursiivinen haku
Yhdistää rakenteellisen hakemistonavigoinnin semanttiseen hakuun tuodakseen esiin relevantimman kontekstin jokaiselle agenttipyynnölle.
OpenViking – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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