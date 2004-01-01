OpenViking on avoimen lähdekoodin kontekstitietokanta, joka on suunniteltu erityisesti tekoälyagenteille ja jonka on kehittänyt Volcengine (ByteDancen pilvialusta). Sen sijaan, että tekoälyn konteksti hajautettaisiin vektorisijoituksiin, OpenViking esittelee tiedostojärjestelmäparadigmaa viking://-protokollan avulla, joka järjestää agenttien muistit, resurssit ja taidot yhtenäiseksi, navigoitavaksi rakenteeksi. Porrastettu kontekstin lataus (L0/L1/L2) vähentää tokenien käyttöä hakemalla sisältöä tarpeen mukaan sen sijaan, että koko tietokannat ladattaisiin etukäteen.

OpenVikingin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää arkaluontoiset agenttimuistit, liiketoimintatiedot ja API-tunnukset täysin hallinnassasi – mikä on kriittistä organisaatioille, joilla on tiukat tiedonhallintavaatimukset. Valitset upotuspalvelun tarjoajan (OpenAI, Jina tai Volcengine) ja säilytät omistusoikeuden jokaiseen tavuun, jonka agenttisi oppivat.