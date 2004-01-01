Ota Overseerr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Median pyyntöjen hallinta- ja löytämistyökalu Plexille, jossa on TMDb-pohjainen selaus, hyväksyntätyönkulut ja automaattinen Sonarr- ja Radarr-integraatio.
Overseerr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Overseerr – mitä sillä voi rakentaa?
Overseerr on ensiluokkainen avoimen lähdekoodin median pyyntöjen hallintatyökalu Plex-palvelimen ylläpitäjille. Käyttäjät selaavat upeaa TMDb-pohjaista käyttöliittymää löytääkseen ja pyytääkseen elokuvia tai TV-ohjelmia; järjestelmänvalvojat tarkistavat ja hyväksyvät nämä pyynnöt, jotka sitten toteutetaan automaattisesti Sonarrin ja Radarrin kautta. Plex-todennus tarjoaa saumattoman kertakirjautumisen, ja kirjastoskanneri estää päällekkäiset lataukset tarkistamalla, mitä on jo saatavilla.
Overseerrin itseisännöinti VPS:lläsi antaa Plex-yhteisöllesi hiotun, aina saatavilla olevan portaalin paljastamatta taustajärjestelmän automaatiotyökaluja. Omat resurssit varmistavat nopean median löytämisen korkearesoluutioisella kuvituksella, kun taas pysyvä tallennustila suojaa pyyntöhistoriaa, käyttäjätilejä ja integrointiasetuksia uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yhteydessä.
Overseerr – tärkeimmät ominaisuudet
Plex Kertakirjautuminen
Käyttäjät todentavat Plex-tileillään ja käyttöoikeudet synkronoituvat automaattisesti, joten erillistä käyttäjähallintakerrosta ei tarvitse ylläpitää.
Sonarr- ja Radarr-integraatio
Hyväksytyt pyynnöt välitetään suoraan Sonarrille tai Radarrille automaattista lataamista ja kirjastoon toimittamista varten, mikä saattaa prosessin päätökseen ilman manuaalista väliintuloa.
TMDb Löytöliittymä
Visuaalisesti rikas selauskokemus The Movie Database -palvelun avulla antaa käyttäjien tutkia trendaavaa, suosittua ja suositeltua sisältöä ennen pyyntöjen tekemistä.
Pyyntöjen hyväksyntätyönkulku
Järjestelmänvalvojat tarkastelevat odottavia pyyntöjä intuitiivisen hallintapaneelin kautta, josta he voivat hyväksyä, hylätä tai asettaa käyttäjäkohtaisia kiintiöitä tallennuskapasiteetin hallitsemiseksi.
Monikanavaiset ilmoitukset
Pitää käyttäjät ajan tasalla pyyntöjen tilasta Discordissa, Telegramissa, Slackissa, sähköpostitse, webhookien, Pushoverin ja muiden kautta, jokaisen kanavan ollessa itsenäisesti konfiguroitavissa.
Overseerr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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