Overseerr on ensiluokkainen avoimen lähdekoodin median pyyntöjen hallintatyökalu Plex-palvelimen ylläpitäjille. Käyttäjät selaavat upeaa TMDb-pohjaista käyttöliittymää löytääkseen ja pyytääkseen elokuvia tai TV-ohjelmia; järjestelmänvalvojat tarkistavat ja hyväksyvät nämä pyynnöt, jotka sitten toteutetaan automaattisesti Sonarrin ja Radarrin kautta. Plex-todennus tarjoaa saumattoman kertakirjautumisen, ja kirjastoskanneri estää päällekkäiset lataukset tarkistamalla, mitä on jo saatavilla.

Overseerrin itseisännöinti VPS:lläsi antaa Plex-yhteisöllesi hiotun, aina saatavilla olevan portaalin paljastamatta taustajärjestelmän automaatiotyökaluja. Omat resurssit varmistavat nopean median löytämisen korkearesoluutioisella kuvituksella, kun taas pysyvä tallennustila suojaa pyyntöhistoriaa, käyttäjätilejä ja integrointiasetuksia uudelleenkäynnistysten ja päivitysten yhteydessä.