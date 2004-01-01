Asenna Apache StreamPark yhden napsautuksen asennuksella.
Kaiken kattava suoratoistosovellusten kehityskehys ja pilvinatiivi reaaliaikainen laskenta-alusta Apache Flinkille ja Sparkille.
Apache StreamPark – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache StreamPark – mitä sillä voi rakentaa?
Apache StreamPark on ylätason Apache-projekti, joka yhdistää reaaliaikaisten striiminkäsittelysovellusten koko elinkaaren, jotka on rakennettu Apache Flinkin ja Apache Sparkin päälle. Se yhdistää kehittäjäkeskeisen, valmiista API-rajapinnoista ja liittimistä koostuvan kehyksen pilvinatiiviin toimintakonsoliin striimaustyöpaikkojen kääntämiseen, käyttöönottoon, valvontaan ja skaalaukseen yhdestä verkkokäyttöliittymästä.
StreamParkin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää Flink-työpaikkojen artefaktit, käyttöönottohistorian ja operatiiviset metatiedot hallinnassasi, poistaen samalla erillisen striiminkäsittelyn ohjaustason ajamisen kustannukset ja monimutkaisuuden hyperskaalaajalla.
Apache StreamPark – tärkeimmät ominaisuudet
Flink ja Spark yhdistetty
Kehitä, ota käyttöön ja operoi Apache Flink- ja Apache Spark -suoratoistotehtäviä yhdestä konsolista moniversiotuen avulla.
Työn määrittely selaimessa
Kirjoita Flink SQL- ja JAR-pohjaisia sovelluksia verkkopohjaisessa editorissa syntaksikorostuksella, riippuvuuksien hallinnalla ja versiohistorialla.
Yhden klikkauksen käyttöönotto
Käynnistä työt Standalone-, YARN on Hadoop 2.x/3.x- tai Kubernetes-klustereihin suoraan alustalta poistumatta selaimesta.
Sisäänrakennettu valvonta
Seuraa käynnissä olevia töitä, tarkistuspisteitä, tallennuspisteitä ja virhetapahtumia reaaliaikaisten tilapaneelien ja hälytysintegraatioiden avulla.
Monipuolinen liitinekosysteemi
Toimita nopeammin valmiiden liittimien avulla Kafka-, JDBC-, Doris-, Paimon-, ClickHouse- ja muihin big data- ja ML-järjestelmiin.
Apache StreamPark – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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