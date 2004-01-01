Asenna ChiefOnboarding yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin työntekijöiden perehdyttämisalusta, joka automatisoi HR-työnkulut ja Slack-integraatiot uusille työntekijöille.
ChiefOnboarding – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ChiefOnboarding – mitä sillä voi rakentaa?
ChiefOnboarding on ilmainen, avoimen lähdekoodin työntekijöiden perehdytysalusta, joka auttaa HR-tiimejä ja esimiehiä automatisoimaan koko uuden työntekijän perehdytysprosessin — esiperehdytyslistoista tilien luomiseen ja tehtävien jakamiseen. Uudet työntekijät voivat suorittaa perehdytyksensä verkkoportaalin kautta tai suoraan Slack-botin avulla, mikä tekee prosessista luonnollisen riippumatta heidän työskentelypaikastaan.
ChiefOnboardingin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset työntekijätiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Se tukee useita kieliä ja aikavyöhykkeitä, mikä tekee siitä käytännöllisen hajautetuille ja kansainvälisille tiimeille.
ChiefOnboarding – tärkeimmät ominaisuudet
Automatisoidut työnkulut
Käynnistä tehtäviä, muistutuksia ja tilin käyttöönotto automaattisesti perehdytyksen virstanpylväiden ja konfiguroitavien aikataulujen perusteella.
Slack-bottien integrointi
Uudet työntekijät voivat suorittaa tehtäviä ja käyttää resursseja suoraan Slackissa siirtymättä erilliseen verkkoportaaliin.
Ennakkokäsittelysekvenssit
Aloita perehdytysprosessi ennen ensimmäistä päivää automatisoiduilla esiperehdytysmuistilistoilla ja tervetuloviestinnällä.
Monikielinen tuki
Palvele hajautettuja ja kansainvälisiä tiimejä sisäänrakennetulla tuella useille kielille ja aikavyöhyketietoisella aikataulutuksella.
Tehtävien ja resurssien seuranta
Määritä tehtäviä, jaa asiakirjoja ja seuraa valmistumista koko perehdytysmatkan ajan yhdestä hallintapaneelista.
ChiefOnboarding – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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