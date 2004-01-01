ChiefOnboarding on ilmainen, avoimen lähdekoodin työntekijöiden perehdytysalusta, joka auttaa HR-tiimejä ja esimiehiä automatisoimaan koko uuden työntekijän perehdytysprosessin — esiperehdytyslistoista tilien luomiseen ja tehtävien jakamiseen. Uudet työntekijät voivat suorittaa perehdytyksensä verkkoportaalin kautta tai suoraan Slack-botin avulla, mikä tekee prosessista luonnollisen riippumatta heidän työskentelypaikastaan.

ChiefOnboardingin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset työntekijätiedot täysin hallinnassasi, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja ilman toimittajalukitusta. Se tukee useita kieliä ja aikavyöhykkeitä, mikä tekee siitä käytännöllisen hajautetuille ja kansainvälisille tiimeille.