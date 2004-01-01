KitchenOwl on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä ostoslista-, resepti- ja ateriasuunnittelusovellus kotitalouksille. Flask-taustaohjelma yhdistyy Flutter-verkko- ja mobiilikäyttöliittymään pitääkseen ostoslistat, ruokakomeron sisällön ja tallennetut reseptit synkronoituna reaaliaikaisesti jokaisen kotitalouden jäsenen laitteiden välillä — puhelimet kaupassa, tabletit keittiössä, kannettavat tietokoneet missä tahansa muualla.

KitchenOwlin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää ostostottumukset, reseptikokoelmat ja kotitalouden rutiinit hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne olisivat ilmaispalvelun SaaS-ratkaisussa, joka kaupallistaa kuluttajien ostotietoja. Yhden kontin käyttöönotto sisältää SQLite-tietokannan vähäresurssiseen käyttöön, tukee rajoittamattoman määrän kotitalouksia ja reseptejä, ja integroituu iOS- ja Android-mobiilisovelluksiin kaupassa tapahtuvaa listan muokkausta varten.