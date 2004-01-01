Asenna KitchenOwl yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity jaettu ostoslista, reseptinhallinta ja ateriasuunnittelija, joka pitää koko kotitalouden synkronoituna miltä tahansa laitteelta.
KitchenOwl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
KitchenOwl – mitä sillä voi rakentaa?
KitchenOwl on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä ostoslista-, resepti- ja ateriasuunnittelusovellus kotitalouksille. Flask-taustaohjelma yhdistyy Flutter-verkko- ja mobiilikäyttöliittymään pitääkseen ostoslistat, ruokakomeron sisällön ja tallennetut reseptit synkronoituna reaaliaikaisesti jokaisen kotitalouden jäsenen laitteiden välillä — puhelimet kaupassa, tabletit keittiössä, kannettavat tietokoneet missä tahansa muualla.
KitchenOwlin itse ylläpitäminen omalla VPS:lläsi pitää ostostottumukset, reseptikokoelmat ja kotitalouden rutiinit hallitsemassasi infrastruktuurissa sen sijaan, että ne olisivat ilmaispalvelun SaaS-ratkaisussa, joka kaupallistaa kuluttajien ostotietoja. Yhden kontin käyttöönotto sisältää SQLite-tietokannan vähäresurssiseen käyttöön, tukee rajoittamattoman määrän kotitalouksia ja reseptejä, ja integroituu iOS- ja Android-mobiilisovelluksiin kaupassa tapahtuvaa listan muokkausta varten.
KitchenOwl – tärkeimmät ominaisuudet
Jaetut ostoslistat
Reaaliaikaisesti synkronoidut ostoslistat puhelimissa, tableteissa ja kannettavissa tietokoneissa, jotta kaikki näkevät saman listan ostoksilla tai suunnitellessaan.
Reseptit ja ateriasuunnittelu
Tallenna reseptejä (tai tuo ne URL-osoitteista), suunnittele aterioita kalenteriin ja luo automaattisesti ostoslista valituista resepteistä.
Ruokakomeron seuranta
Seuraa jo olemassa olevia tuotteita, jotta ateriasuunnittelu voi vähentää ne luodusta ostoslistasta ja välttää päällekkäiset ostokset.
Useita kotitalouksia
Hallinnoi erillisiä kotitalouksia yhdellä ja samalla instanssilla, joilla kullakin on omat erilliset luettelonsa, reseptinsä ja jäsenensä jaettuja koteja tai suurperheitä varten.
iOS- ja Android-sovellukset
Ensimmäisen osapuolen mobiilisovellukset yhdistyvät itse isännöityyn instanssiisi nopeita luettelopäivityksiä, offline-ostoksia ja viivakoodityylistä tuotteen syöttöä varten.
Älykkäät ehdotukset
Tuote-ehdotukset ja käytävätietoinen lajittelu nopeuttavat luettelon luomista oppimalla, mitä tuotteita kotitaloutesi yleensä ostaa yhdessä.
KitchenOwl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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