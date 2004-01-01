Apache Hop (Hop Orchestration Platform) on avoimen lähdekoodin tiedon integrointi- ja orkestrointiprojekti, joka on kehitetty ja valmistunut Apache Software Foundationissa Pentaho Data Integrationin (Kettle) modernina seuraajana. Sen avulla data-insinöörit voivat visuaalisesti suunnitella putkistoja ja työnkulkuja, jotka siirtävät ja muuntavat tietoa tiedostojen, tietokantojen, viestijonojen, pilvivarastojen ja SaaS-rajapintojen välillä ilman mukautetun koodin kirjoittamista.

Tämä malli ottaa käyttöön Hop Webin, Hop GUI:n selainpohjaisen version, joka toimii Apache Tomcatissa. Hopin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki yhteysmerkkijonot, tunnistetiedot ja välivaiheen tietojoukot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kaupallisille ETL-alustoille tyypillisiä käyttäjä-, putkisto- tai rivimääräkohtaisia maksuja.