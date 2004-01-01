Asenna Apache Hop yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin visuaalinen tiedon orkestrointialusta putkistojen ja työnkulkujen suunnitteluun, jotka toimivat missä tahansa.
Apache Hop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Hop – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) on avoimen lähdekoodin tiedon integrointi- ja orkestrointiprojekti, joka on kehitetty ja valmistunut Apache Software Foundationissa Pentaho Data Integrationin (Kettle) modernina seuraajana. Sen avulla data-insinöörit voivat visuaalisesti suunnitella putkistoja ja työnkulkuja, jotka siirtävät ja muuntavat tietoa tiedostojen, tietokantojen, viestijonojen, pilvivarastojen ja SaaS-rajapintojen välillä ilman mukautetun koodin kirjoittamista.
Tämä malli ottaa käyttöön Hop Webin, Hop GUI:n selainpohjaisen version, joka toimii Apache Tomcatissa. Hopin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki yhteysmerkkijonot, tunnistetiedot ja välivaiheen tietojoukot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kaupallisille ETL-alustoille tyypillisiä käyttäjä-, putkisto- tai rivimääräkohtaisia maksuja.
Apache Hop – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen putkilinjan suunnittelija
Vedä ja pudota -editori, jossa on yli 200 muunnosta ja toimintoa, jotka kattavat tiedostot, tietokannat, API:t, viestijonot ja tiedon laadun tarkistukset — Javaa tai Pythonia ei tarvita tuotantoputkien rakentamiseen.
Selainpohjainen graafinen käyttöliittymä
Sama Hop GUI -käyttökokemus kuin työpöytäsovelluksessa, toimitetaan Tomcatin kautta, jotta tiimit voivat suunnitella putkistoja mistä tahansa selaimesta ilman paikallisia Java-asennuksia.
Moottorista riippumaton suoritus
Suunnittele kerran ja aja putkistoja natiivilla Hop-moottorilla, Apache Sparkilla, Apache Flinkillä tai Google Cloud Dataflow'lla Apache Beam -suorittimen abstraktion kautta.
Metatietopohjaiset työnkulut
Uudelleenkäytä yhteyksiä, ajokokoonpanoja, putkilinjapohjia ja yksikkötestejä ensiluokkaisina metatieto-objekteina, jotka on tallennettu Gitiin putkilinjamääritysten rinnalle.
Sisäänrakennettu data lineage
Jokainen muunnos tallentaa syötteet, tulosteet ja kenttämääritykset, jotta analyytikot voivat jäljittää sarakkeen takaisin sen lähdetiedostoihin tai -taulukoihin monimutkaisissa monivaiheisissa työnkuluissa.
Apache Hop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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