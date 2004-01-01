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Asenna Apache Hop yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin visuaalinen tiedon orkestrointialusta putkistojen ja työnkulkujen suunnitteluun, jotka toimivat missä tahansa.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Apache Hop yhdellä napsautuksella.

Apache Hop – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Hop – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) on avoimen lähdekoodin tiedon integrointi- ja orkestrointiprojekti, joka on kehitetty ja valmistunut Apache Software Foundationissa Pentaho Data Integrationin (Kettle) modernina seuraajana. Sen avulla data-insinöörit voivat visuaalisesti suunnitella putkistoja ja työnkulkuja, jotka siirtävät ja muuntavat tietoa tiedostojen, tietokantojen, viestijonojen, pilvivarastojen ja SaaS-rajapintojen välillä ilman mukautetun koodin kirjoittamista.

Tämä malli ottaa käyttöön Hop Webin, Hop GUI:n selainpohjaisen version, joka toimii Apache Tomcatissa. Hopin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki yhteysmerkkijonot, tunnistetiedot ja välivaiheen tietojoukot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kaupallisille ETL-alustoille tyypillisiä käyttäjä-, putkisto- tai rivimääräkohtaisia maksuja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Hop – tärkeimmät ominaisuudet

Visuaalinen putkilinjan suunnittelija

Vedä ja pudota -editori, jossa on yli 200 muunnosta ja toimintoa, jotka kattavat tiedostot, tietokannat, API:t, viestijonot ja tiedon laadun tarkistukset — Javaa tai Pythonia ei tarvita tuotantoputkien rakentamiseen.

Selainpohjainen graafinen käyttöliittymä

Sama Hop GUI -käyttökokemus kuin työpöytäsovelluksessa, toimitetaan Tomcatin kautta, jotta tiimit voivat suunnitella putkistoja mistä tahansa selaimesta ilman paikallisia Java-asennuksia.

Moottorista riippumaton suoritus

Suunnittele kerran ja aja putkistoja natiivilla Hop-moottorilla, Apache Sparkilla, Apache Flinkillä tai Google Cloud Dataflow'lla Apache Beam -suorittimen abstraktion kautta.

Metatietopohjaiset työnkulut

Uudelleenkäytä yhteyksiä, ajokokoonpanoja, putkilinjapohjia ja yksikkötestejä ensiluokkaisina metatieto-objekteina, jotka on tallennettu Gitiin putkilinjamääritysten rinnalle.

Sisäänrakennettu data lineage

Jokainen muunnos tallentaa syötteet, tulosteet ja kenttämääritykset, jotta analyytikot voivat jäljittää sarakkeen takaisin sen lähdetiedostoihin tai -taulukoihin monimutkaisissa monivaiheisissa työnkuluissa.

Apache Hop – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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