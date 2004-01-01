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Ota GitIngest käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.

Kehittäjän työkalu, joka muuntaa Git-tietovarastot optimoiduiksi tekstimuodoiksi valmiiksi tekoäly- ja LLM-analyysiä varten.

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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
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KVM 2
21,99
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2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

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Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
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Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

GitIngest – mitä sillä voi rakentaa?

GitIngest yhdistää perinteiset koodikannat ja tekoälypohjaiset kehitystyönkulut muuntamalla kokonaiset Git-repositoriot jäsennellyksi, tokenitehokkaaksi tekstiksi, jota kielimallit voivat käsitellä tehokkaasti. Se poimii koodia älykkäällä muotoilulla, kunnioittaa gitignore-kuvioita ja tarjoaa tokenien määräarvioita, jotta kehittäjät voivat suunnitella API-kustannuksia ennen suurten poimintojen lähettämistä.

GitIngestin itseisännöinti varmistaa, että omistusoikeudellinen lähdekoodi ei koskaan kulje ulkoisten palvelimien kautta. Toisin kuin julkinen palvelu, oma instanssisi ei aseta nopeusrajoituksia, mikä mahdollistaa rajoittamattoman repositorion käsittelyn tiimeille, joilla on paljon tekoälyavusteisia kehitystarpeita.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

GitIngest – tärkeimmät ominaisuudet

Repositorion muunnos LLM:ksi

Muuntaa kokonaiset Git-repositoriot kielimalleille optimoiduksi jäsennellyksi tekstiksi säilyttäen koodikontekstin ilman manuaalista kopioi-liitä-toimintoa.

Tokenimäärän arviointi

Näyttää tunnusten määrät ja poiminnan kokotilastot ennen kuin lähetät LLM API:lle, mikä auttaa arvioimaan kustannuksia etukäteen.

Yksityisen repon tuki

GitHubin henkilökohtaisen käyttöoikeustunnuksen integrointi mahdollistaa yksityisten ja omistettujen arkistojen turvallisen käsittelyn.

Selektiivinen uutto

Pura tietyt hakemistot tai moduulit kohdennettua tekoälyanalyysiä varten sen sijaan, että lähettäisit koko suuren koodikannan.

Älykäs suodatus

Poissulkee automaattisesti binääritiedostot ja noudattaa gitignore-malleja tuottaakseen puhtaan ja relevantin tekstin.

GitIngest – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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