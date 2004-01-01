GitIngest yhdistää perinteiset koodikannat ja tekoälypohjaiset kehitystyönkulut muuntamalla kokonaiset Git-repositoriot jäsennellyksi, tokenitehokkaaksi tekstiksi, jota kielimallit voivat käsitellä tehokkaasti. Se poimii koodia älykkäällä muotoilulla, kunnioittaa gitignore-kuvioita ja tarjoaa tokenien määräarvioita, jotta kehittäjät voivat suunnitella API-kustannuksia ennen suurten poimintojen lähettämistä.

GitIngestin itseisännöinti varmistaa, että omistusoikeudellinen lähdekoodi ei koskaan kulje ulkoisten palvelimien kautta. Toisin kuin julkinen palvelu, oma instanssisi ei aseta nopeusrajoituksia, mikä mahdollistaa rajoittamattoman repositorion käsittelyn tiimeille, joilla on paljon tekoälyavusteisia kehitystarpeita.