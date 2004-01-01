Ota GitIngest käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Kehittäjän työkalu, joka muuntaa Git-tietovarastot optimoiduiksi tekstimuodoiksi valmiiksi tekoäly- ja LLM-analyysiä varten.
GitIngest – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
GitIngest – mitä sillä voi rakentaa?
GitIngest yhdistää perinteiset koodikannat ja tekoälypohjaiset kehitystyönkulut muuntamalla kokonaiset Git-repositoriot jäsennellyksi, tokenitehokkaaksi tekstiksi, jota kielimallit voivat käsitellä tehokkaasti. Se poimii koodia älykkäällä muotoilulla, kunnioittaa gitignore-kuvioita ja tarjoaa tokenien määräarvioita, jotta kehittäjät voivat suunnitella API-kustannuksia ennen suurten poimintojen lähettämistä.
GitIngestin itseisännöinti varmistaa, että omistusoikeudellinen lähdekoodi ei koskaan kulje ulkoisten palvelimien kautta. Toisin kuin julkinen palvelu, oma instanssisi ei aseta nopeusrajoituksia, mikä mahdollistaa rajoittamattoman repositorion käsittelyn tiimeille, joilla on paljon tekoälyavusteisia kehitystarpeita.
GitIngest – tärkeimmät ominaisuudet
Repositorion muunnos LLM:ksi
Muuntaa kokonaiset Git-repositoriot kielimalleille optimoiduksi jäsennellyksi tekstiksi säilyttäen koodikontekstin ilman manuaalista kopioi-liitä-toimintoa.
Tokenimäärän arviointi
Näyttää tunnusten määrät ja poiminnan kokotilastot ennen kuin lähetät LLM API:lle, mikä auttaa arvioimaan kustannuksia etukäteen.
Yksityisen repon tuki
GitHubin henkilökohtaisen käyttöoikeustunnuksen integrointi mahdollistaa yksityisten ja omistettujen arkistojen turvallisen käsittelyn.
Selektiivinen uutto
Pura tietyt hakemistot tai moduulit kohdennettua tekoälyanalyysiä varten sen sijaan, että lähettäisit koko suuren koodikannan.
Älykäs suodatus
Poissulkee automaattisesti binääritiedostot ja noudattaa gitignore-malleja tuottaakseen puhtaan ja relevantin tekstin.
GitIngest – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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