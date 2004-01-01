Asenna LibreSpeed yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity internetin nopeustesti, joka toimii missä tahansa selaimessa ilman Flashia, Javaa tai laajennuksia.
LibreSpeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibreSpeed – mitä sillä voi rakentaa?
LibreSpeed on kevyt, avoimen lähdekoodin HTML5-nopeustesti, joka mittaa lataus-, lähetysnopeuden, pingin ja jitterin suoraan selaimessa. Toisin kuin kaupalliset nopeustestisivustot, se toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla, joten voit julkaista yksityisen nopeustestin tiimillesi, internet-palveluntarjoajallesi tai asiakkaillesi lähettämättä liikennettä kolmannen osapuolen mittauspalvelimien kautta.
LibreSpeedin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle tarkat, toistettavat mittaukset luotettua palvelinta vastaan, ja testikohtainen tulostietokanta mahdollistaa yhteyden laadun vertailun ajan mittaan. Testit toimivat millä tahansa modernilla työpöytä- tai mobiiliselaimella ilman asennusvaihetta ja ilman asiakassovellusta.
LibreSpeed – tärkeimmät ominaisuudet
Asennusvapaa selaintesti
Puhdas HTML5 ja JavaScript — toimii missä tahansa modernissa selaimessa työpöydällä tai mobiililaitteella, ilman Flashia, Javaa tai latausta.
Lataus, lähetys, ping, jitter
Raportoi kaikki neljä standardimittaria konfiguroitavalla testin kestolla ja samanaikaisten yhteyksien määrillä tarkkojen tulosten saamiseksi.
Tulostietokanta
Sisäänrakennettu SQLite- tai MySQL-taustaohjelma tallentaa jokaisen testiajon aikaleiman, IP-osoitteen ja internet-palveluntarjoajan (ISP) tiedot, jotta voit seurata muutoksia ajan mittaan.
Mukautettava brändäys
Muokkaa käyttöliittymän HTML-koodia, vaihda logo ja käytä omaa teemaasi toimittaaksesi täysin brändätyn nopeustestin organisaatiollesi.
IP- ja ISP-haku
Valinnainen ipinfo.io-integraatio rikastuttaa jokaista tulosta vierailijan internet-palveluntarjoajan (ISP), organisaation ja likimääräisen sijainnin tiedoilla.
LibreSpeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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