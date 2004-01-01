LibreSpeed on kevyt, avoimen lähdekoodin HTML5-nopeustesti, joka mittaa lataus-, lähetysnopeuden, pingin ja jitterin suoraan selaimessa. Toisin kuin kaupalliset nopeustestisivustot, se toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla, joten voit julkaista yksityisen nopeustestin tiimillesi, internet-palveluntarjoajallesi tai asiakkaillesi lähettämättä liikennettä kolmannen osapuolen mittauspalvelimien kautta.

LibreSpeedin itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle tarkat, toistettavat mittaukset luotettua palvelinta vastaan, ja testikohtainen tulostietokanta mahdollistaa yhteyden laadun vertailun ajan mittaan. Testit toimivat millä tahansa modernilla työpöytä- tai mobiiliselaimella ilman asennusvaihetta ja ilman asiakassovellusta.