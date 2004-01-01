Maxun on avoimen lähdekoodin, kooditon verkkodata-alusta, jonka avulla voit poimia, kaapia, indeksoida ja etsiä tietoa verkosta ilman koodia. Visuaalisen tallentimen avulla selaat verkkosivustoa ja Maxun muuttaa toimintasi uudelleenkäytettäväksi poimintarobotiksi – ohjelmointitaitoja ei tarvita. Tekoälypohjainen poiminta antaa sinun kuvata selkokielellä, mitä tietoja haluat, ja ne noudetaan automaattisesti.

Maxunin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle kaavittujen tietojen, ajoitusten ja integraatioiden täyden hallinnan. Alusta tukee vientiä Google Sheetsiin, Airtableen ja webhookeihin ja sisältää täyden SDK:n ja CLI:n kehittäjille, jotka haluavat mennä pidemmälle. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tietojen säilytykseen ja MinIO:n tiedostojen tallennukseen, tarjoten sinulle täydellisen, tuotantovalmiin kokoonpanon.