Ota Maxun käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kooditon alusta minkä tahansa verkkosivuston muuntamiseen strukturoiduiksi, automatisoiduiksi tiedonpoimintatyönkuluiksi.
Maxun – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Maxun – mitä sillä voi rakentaa?
Maxun on avoimen lähdekoodin, kooditon verkkodata-alusta, jonka avulla voit poimia, kaapia, indeksoida ja etsiä tietoa verkosta ilman koodia. Visuaalisen tallentimen avulla selaat verkkosivustoa ja Maxun muuttaa toimintasi uudelleenkäytettäväksi poimintarobotiksi – ohjelmointitaitoja ei tarvita. Tekoälypohjainen poiminta antaa sinun kuvata selkokielellä, mitä tietoja haluat, ja ne noudetaan automaattisesti.
Maxunin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle kaavittujen tietojen, ajoitusten ja integraatioiden täyden hallinnan. Alusta tukee vientiä Google Sheetsiin, Airtableen ja webhookeihin ja sisältää täyden SDK:n ja CLI:n kehittäjille, jotka haluavat mennä pidemmälle. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tietojen säilytykseen ja MinIO:n tiedostojen tallennukseen, tarjoten sinulle täydellisen, tuotantovalmiin kokoonpanon.
Maxun – tärkeimmät ominaisuudet
Kooditon tallennin
Tallenna selaustoimintosi kerran, ja Maxun muuntaa ne toistettavaksi poimintarobotiksi – koodia ei tarvita.
Tekoälyyn perustuva tiedonpoiminta
Kuvaile haluamasi tiedot luonnollisella kielellä ja anna LLM-pohjaisen poiminnan paikantaa ja jäsentää ne puolestasi.
Verkkosivujen indeksointi
Käy läpi kokonaisia verkkosivustoja automaattisesti, löytäen ja poimien sisältöä jokaiselta asiaankuuluvalta sivulta määritellyn laajuuden puitteissa.
Aikataulutetut ajot
Aseta robotit toimimaan aikataulun mukaisesti ja toimittamaan tuoretta jäsenneltyä dataa valitsemaasi kohteeseen ilman manuaalista puuttumista.
Joustavat integraatiot
Vie poimittu data suoraan Google Sheetsiin, Airtableen tai mihin tahansa webhook-päätepisteeseen sisäänrakennetun integraatiotuen avulla.
Maxun – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.