Rackula on avoimen lähdekoodin visuaalinen räkkisuunnittelija, joka auttaa järjestelmänvalvojia, kotilaboratorioharrastajia ja AV-teknikkoja suunnittelemaan palvelinräkkien asetteluja vetämällä ja pudottamalla -käyttöliittymän avulla. Se tukee standardeja 1U–48U-räkkikokoja, sisältää kirjaston todellisia laitekuvia, jotka on synkronoitu NetBoxista, ja antaa sinun viedä valmiit kaaviot PNG-, PDF- tai SVG-muodossa dokumentointia varten.

Rackulan itseisännöinti VPS:llä pitää jokaisen räkkikaavion, mukautetun laitteen ja tiimiasettelun hallinnassasi sen sijaan, että ne olisivat toimittajan SaaS-palvelussa. Pysyvä käyttöönotto jakaa asetteluja selaimien ja laitteiden välillä taustaohjelman API:n kautta, tukee URL- ja QR-koodin jakamista nopeita siirtoja varten etäteknikoille, ja suojaa muuttuvia toimintoja sisäänrakennetun todennuksen takana.