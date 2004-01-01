Asenna Rackula yhden napsautuksen asennuksella.
Vedä ja pudota -palvelinkaapin asettelun suunnittelutyökalu konesalien, kotilaboratorioiden ja AV-laitteistojen asennusten suunnitteluun.
Rackula – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Rackula – mitä sillä voi rakentaa?
Rackula on avoimen lähdekoodin visuaalinen räkkisuunnittelija, joka auttaa järjestelmänvalvojia, kotilaboratorioharrastajia ja AV-teknikkoja suunnittelemaan palvelinräkkien asetteluja vetämällä ja pudottamalla -käyttöliittymän avulla. Se tukee standardeja 1U–48U-räkkikokoja, sisältää kirjaston todellisia laitekuvia, jotka on synkronoitu NetBoxista, ja antaa sinun viedä valmiit kaaviot PNG-, PDF- tai SVG-muodossa dokumentointia varten.
Rackulan itseisännöinti VPS:llä pitää jokaisen räkkikaavion, mukautetun laitteen ja tiimiasettelun hallinnassasi sen sijaan, että ne olisivat toimittajan SaaS-palvelussa. Pysyvä käyttöönotto jakaa asetteluja selaimien ja laitteiden välillä taustaohjelman API:n kautta, tukee URL- ja QR-koodin jakamista nopeita siirtoja varten etäteknikoille, ja suojaa muuttuvia toimintoja sisäänrakennetun todennuksen takana.
Rackula – tärkeimmät ominaisuudet
Vedä ja pudota -suunnittelija
Suunnittele räkkien asettelut visuaalisesti vetämällä laitteita 1U–48U-paikkoihin ilman, että piirrät kaavioita laskentataulukoihin tai yleisiin piirustusohjelmiin.
Todelliset laitekuvat
Rakenna kaavioita käyttäen tarkkoja etu- ja takavalokuvia oikeasta laitteesta, jotka on hankittu NetBox-laitetyypin kirjastosta.
Monimuotoinen vienti
Vie valmiit räkit PNG-, PDF- tai SVG-tiedostoina muutoshallintalippuja, ajokirjoja ja asiakasdokumentaatiota varten.
URL- ja QR-jakaminen
Jaa telineasettelu paikan päällä oleville teknikoille yhdellä linkillä tai skannattavalla QR-koodilla sen sijaan, että lähettäisit kuvakaappauksia sähköpostitse.
Pysyvä taustajärjestelmä
Synkronoi asettelut selaimien ja laitteiden välillä tausta-API:n kautta levytallennustilalla, joka kestää säilöjen uudelleenkäynnistykset.
Sisäänrakennettu todennus
Suojaa luku- ja kirjoitusoikeudet käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumalla sekä API-kirjoitustunnuksella, joka suojaa muuttuvia reittejä.
Rackula – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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