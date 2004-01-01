phpBB on verkon laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin foorumialusta, joka on pyörittänyt satojatuhansia yhteisöjä yli kahden vuosikymmenen ajan. Se on rakennettu PHP:llä keskittyen perinteisiin kategoria- ja alifoorumirakenteisiin, ja se antaa moderaattoreille tarkan hallinnan oikeuksiin, käyttäjäryhmiin ja keskustelun kulkuun ilman riippuvuutta pilvipalveluista tai käyttäjäkohtaisista lisensseistä.

phpBB:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen viestin, käyttäjätilin ja liitteen hallinnassasi, täydellä pääsyllä tietokantaan, tiedostojärjestelmään ja tuhansiin phpBB-yhteisön ylläpitämiin ilmaisiin laajennuksiin ja tyyleihin.