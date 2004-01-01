Asenna phpBB yhden napsautuksen asennuksena.
Klassinen avoimen lähdekoodin PHP-keskustelufoorumi rakenteellisten keskustelufoorumien ja verkkoyhteisöjen rakentamiseen.
phpBB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
phpBB – mitä sillä voi rakentaa?
phpBB on verkon laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin foorumialusta, joka on pyörittänyt satojatuhansia yhteisöjä yli kahden vuosikymmenen ajan. Se on rakennettu PHP:llä keskittyen perinteisiin kategoria- ja alifoorumirakenteisiin, ja se antaa moderaattoreille tarkan hallinnan oikeuksiin, käyttäjäryhmiin ja keskustelun kulkuun ilman riippuvuutta pilvipalveluista tai käyttäjäkohtaisista lisensseistä.
phpBB:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää jokaisen viestin, käyttäjätilin ja liitteen hallinnassasi, täydellä pääsyllä tietokantaan, tiedostojärjestelmään ja tuhansiin phpBB-yhteisön ylläpitämiin ilmaisiin laajennuksiin ja tyyleihin.
phpBB – tärkeimmät ominaisuudet
Hienojakoiset oikeudet
Määritä luku-, kirjoitus- ja moderointioikeudet foorumin, käyttäjäryhmän tai yksittäisen tilin mukaan yhteisön tarkan hallinnan varmistamiseksi.
Laajennusekosysteemi
Tuhannet ilmaiset yhteisön laajennukset lisäävät hakukoneoptimointityökaluja, roskapostisuojauksen, sosiaalisen kirjautumisen ja paljon muuta koskematta ydinkoodiin.
Mukautetut tyylit ja teemat
Vaihda oletusarvoinen prosilver-tyyli yhteisön teemoihin tai luo mukautettu ulkoasu käyttämällä phpBB:n Twig-pohjaista mallijärjestelmää.
Sisäänrakennetut moderointityökalut
Varoita, estä, lukitse, jaa ja yhdistä aiheita omalla moderaattorin ohjauspaneelilla ja yksityiskohtaisella tarkastuslokilla.
Monikielinen tuki
Yli 60 virallista kielipakettia antavat sinun pyörittää foorumeita omalla äidinkielelläsi tai isännöidä monikielisiä yhteisöjä.
BBCode ja liitteet
Klassinen BBCode-muotoilu sekä tiedosto- ja kuvaliitteet pitävät viestit tuttuina pitkäaikaisille foorumin käyttäjille.
phpBB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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