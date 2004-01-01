PsiTransfer on kevyt, avoimen lähdekoodin tiedostonsiirtopalvelu tiedostojen jakamiseen vanhenevien latauslinkkien kautta — lähettäjiltä tai vastaanottajilta ei vaadita tilejä. Tiedostot järjestetään latauskansioihin, joissa on määritettävissä olevat säilytysajat kertaluonteisesta latauksesta 8 viikon vanhenemiseen. Jokainen kansio voidaan valinnaisesti suojata salasanalla AES-salauksella, ja vastaanottajat voivat ladata kaiken yhtenä zip- tai tar.gz-arkistona asentamatta mitään.

PsiTransferin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostonsiirrot yksityisinä: ei pilvipalvelun asettamia kokorajoituksia, ei tiedostojen metatietoja lähetetä kolmansille osapuolille, ja täysi hallinta säilytyskäytäntöihin ja tallennustilaan. Valinnainen hallintapaneeli antaa sinun seurata aktiivisia latauksia ja hallita tallennustilaa yhdeltä suojatulta sivulta.