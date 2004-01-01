Asenna PsiTransfer yhdellä napsautuksella.
Yksinkertainen itse isännöity tiedostojen jakaminen vanhenevilla linkeillä, salasanasuojauksella ja jatkettavilla latauksilla — tilejä ei tarvita.
PsiTransfer – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
PsiTransfer – mitä sillä voi rakentaa?
PsiTransfer on kevyt, avoimen lähdekoodin tiedostonsiirtopalvelu tiedostojen jakamiseen vanhenevien latauslinkkien kautta — lähettäjiltä tai vastaanottajilta ei vaadita tilejä. Tiedostot järjestetään latauskansioihin, joissa on määritettävissä olevat säilytysajat kertaluonteisesta latauksesta 8 viikon vanhenemiseen. Jokainen kansio voidaan valinnaisesti suojata salasanalla AES-salauksella, ja vastaanottajat voivat ladata kaiken yhtenä zip- tai tar.gz-arkistona asentamatta mitään.
PsiTransferin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostonsiirrot yksityisinä: ei pilvipalvelun asettamia kokorajoituksia, ei tiedostojen metatietoja lähetetä kolmansille osapuolille, ja täysi hallinta säilytyskäytäntöihin ja tallennustilaan. Valinnainen hallintapaneeli antaa sinun seurata aktiivisia latauksia ja hallita tallennustilaa yhdeltä suojatulta sivulta.
PsiTransfer – tärkeimmät ominaisuudet
Vanhenevat latauslinkit
Aseta säilytysaika kertaluonteisesta latauksesta jopa 8 viikkoon — tiedostot ja niiden linkit poistetaan automaattisesti, kun ne vanhenevat.
Tilejä ei tarvita
Vastaanottajat lataavat tiedostoja suoraan jaettavasta linkistä rekisteröitymättä tai kirjautumatta mihinkään palveluun.
Salasanasuojatut säilöt
Suojaa kaikki lataukset AES-salatuilla säilön salasanoilla, jotta vain tarkoitetut vastaanottajat pääsevät käsiksi jaettuihin tiedostoihin.
Jatkettavat lataukset
Suurten tiedostojen lataukset jatkuvat automaattisesti verkkokatkosten jälkeen tus.io-protokollaa käyttäen, estäen epäonnistuneet siirrot hitailla yhteyksillä.
Massalatausarkisto
Vastaanottajat voivat ladata kaikki tiedostot säilöstä yhtenä zip- tai tar.gz-arkistona yhdellä napsautuksella lataamatta tiedostoja yksitellen.
Ylläpitäjän hallintapaneeli
Valvo kaikkia aktiivisia säilöjä, tarkastele tallennustilan käyttöä ja poista latauksia salasanasuojatusta hallintapaneelista osoitteessa /admin.
PsiTransfer – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.