HFS (HTTP File Server) on kevyt, itse isännöitävä tiedostojen jakopalvelin, joka muuttaa VPS:si täysin toimivaksi tiedostojen jakokeskukseksi, johon pääsee mistä tahansa selaimesta. Se tarjoaa selkeän, responsiivisen verkkokäyttöliittymän tiedostojen selaamiseen, lataamiseen ja lähettämiseen ilman asiakasohjelmiston asennusta.

Sisäänrakennettujen käyttäjätilien, kansiokohtaisen käyttöoikeuksien hallinnan, kaistanleveyden rajoituksen ja virtuaalisen tiedostojärjestelmän ansiosta HFS antaa sinulle täyden hallinnan siitä, kuka pääsee käsiksi mihin tiedostoihin. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa rajoittamatonta tallennustilaa ja kaistanleveyttä ilman kuukausittaisia käyttäjäkohtaisia maksuja.