Asenna HFS yhden napsautuksen asennuksena.
Itse isännöity HTTP-tiedostopalvelin, jonka avulla voit jakaa tiedostoja suoraan levyltäsi nykyaikaisen verkkokäyttöliittymän kautta.
HFS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
HFS – mitä sillä voi rakentaa?
HFS (HTTP File Server) on kevyt, itse isännöitävä tiedostojen jakopalvelin, joka muuttaa VPS:si täysin toimivaksi tiedostojen jakokeskukseksi, johon pääsee mistä tahansa selaimesta. Se tarjoaa selkeän, responsiivisen verkkokäyttöliittymän tiedostojen selaamiseen, lataamiseen ja lähettämiseen ilman asiakasohjelmiston asennusta.
Sisäänrakennettujen käyttäjätilien, kansiokohtaisen käyttöoikeuksien hallinnan, kaistanleveyden rajoituksen ja virtuaalisen tiedostojärjestelmän ansiosta HFS antaa sinulle täyden hallinnan siitä, kuka pääsee käsiksi mihin tiedostoihin. Itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa rajoittamatonta tallennustilaa ja kaistanleveyttä ilman kuukausittaisia käyttäjäkohtaisia maksuja.
HFS – tärkeimmät ominaisuudet
Virtuaalinen tiedostojärjestelmä
Järjestä jaettu sisältö virtuaaliseen kansiorakenteeseen riippumatta todellisesta levyasettelustasi, antaen sinulle täyden hallinnan siitä, mitä käyttäjät näkevät.
Käyttäjätilit ja käyttöoikeudet
Luo tilejä kansiokohtaisilla luku-, kirjoitus- ja poisto-oikeuksilla, jotta eri käyttäjät pääsevät käsiksi vain niihin tiedostoihin, jotka heillä on oikeus nähdä.
Jatkuvat lataukset ja siirrot
Tukee jatkettavia siirtoja, jotta suuret tiedostotoiminnot selviävät verkkokatkoksista aloittamatta alusta.
Kaistanleveyden kuristus
Aseta lataus- ja lähetysnopeusrajoitukset käyttäjäkohtaisesti tai globaalisti pitääksesi palvelimesi responsiivisena jopa raskaiden tiedostonsiirtojen aikana.
Liitännäisjärjestelmä
Laajenna HFS:ää yhteisön laajennuksilla, jotka tarjoavat pikkukuvia, LDAP-todennuksen, brute-force-suojauksen, teemoja ja paljon muuta.
HFS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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