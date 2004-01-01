Ota Dolibarr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-alusta myynnin, laskutuksen, varaston ja liiketoiminnan hallintaan.
Dolibarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dolibarr – mitä sillä voi rakentaa?
Dolibarr on modulaarinen, avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-alusta, joka kattaa kaikki liiketoiminnan toiminnot — asiakashallinnan, tarjoukset, laskut, varaston, projektit, henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon — yhdessä integroidussa järjestelmässä. Sen moduulipohjainen arkkitehtuuri antaa sinun aktivoida vain ne ominaisuudet, joita yrityksesi tarvitsee, pitäen käyttöliittymän selkeänä vaatimustesi kasvaessa.
Dolibarrin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että taloudelliset tietosi, asiakastietueesi ja liiketoimintadokumenttisi tallennetaan infrastruktuuriin, jota hallitset täysin. Käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja ei ole, ei toimittajan asettamia tallennusrajoituksia, eikä tilausta tarvita edistyneiden moduulien avaamiseen — mikä tekee siitä kustannustehokkaan pitkän aikavälin valinnan kasvaville yrityksille, jotka haluavat täydellisen omistajuuden operatiivisista tiedoistaan.
Dolibarr – tärkeimmät ominaisuudet
Integroitu CRM
Seuraa liidejä, hallinnoi yhteystietoja ja seuraa myyntiputkea ensikontaktista allekirjoitettuun laskuun yhdessä paikassa.
Laskutus ja tarjoukset
Luo ammattimaisia tarjouksia, muunna ne tilauksiksi ja lähetä laskuja automaattisella maksuseurannalla ja muistutuksilla.
Inventaarin hallinta
Seuraa varastotasoja, hallinnoi ostotilauksia ja seuraa tuotteiden liikkumista varastojen tai toimipisteiden välillä.
Projektin ja ajan seuranta
Määritä tehtäviä, kirjaa aikaa projekteille ja mittaa kannattavuutta sisäänrakennetun resurssi- ja budjetinhallinnan avulla.
Modulaarinen arkkitehtuuri
Aktivoi vain ne moduulit, joita yrityksesi tarvitsee tänään, ja ota sitten käyttöön lisäominaisuuksia toimintasi laajentuessa.
Dolibarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.