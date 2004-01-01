Dolibarr on modulaarinen, avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-alusta, joka kattaa kaikki liiketoiminnan toiminnot — asiakashallinnan, tarjoukset, laskut, varaston, projektit, henkilöstöhallinnon ja kirjanpidon — yhdessä integroidussa järjestelmässä. Sen moduulipohjainen arkkitehtuuri antaa sinun aktivoida vain ne ominaisuudet, joita yrityksesi tarvitsee, pitäen käyttöliittymän selkeänä vaatimustesi kasvaessa.

Dolibarrin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että taloudelliset tietosi, asiakastietueesi ja liiketoimintadokumenttisi tallennetaan infrastruktuuriin, jota hallitset täysin. Käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja ei ole, ei toimittajan asettamia tallennusrajoituksia, eikä tilausta tarvita edistyneiden moduulien avaamiseen — mikä tekee siitä kustannustehokkaan pitkän aikavälin valinnan kasvaville yrityksille, jotka haluavat täydellisen omistajuuden operatiivisista tiedoistaan.