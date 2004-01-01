Asenna Posterr yhdellä napsautuksella.
Digitaalinen toistossa olevan sisällön julistenäyttö, joka muuttaa minkä tahansa selaimen elokuvateatterityyliseksi näytöksi Plex-kirjastoille.
Posterr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Posterr – mitä sillä voi rakentaa?
Posterr on avoimen lähdekoodin Node.js-sovellus, joka jäljittelee elokuvateattereiden auloissa nähtäviä digitaalisia julistetauluja. Se lukee Plex Media Serverisi reaaliaikaisen tilan ja näyttää parhaillaan toistettavan nimikkeen, valituista kirjastoista poimittuja tilausvalintoja sekä Sonarrista, Radarrista ja Readarrista haettuja pian julkaistavia nimikkeitä.
Posterrin itseisännöinti VPS:llä pitää näytön aina saatavilla mistä tahansa selaimesta, puhelimesta, tabletista, Fire Stickistä tai seinälle asennetusta näytöstä — ilman, että kotitietokoneen tarvitsee olla päällä. Se muodostaa yhteyden Plexiin ja arr-pinoon verkon yli, joten se toimii riippumatta siitä, pyörivätkö mediapalvelusi samalla VPS:llä vai etäkotipalvelimella.
Posterr – tärkeimmät ominaisuudet
Nyt toistossa -näyttö
Näyttää reaaliaikaisia elokuva-, TV- ja musiikkijulisteita esitysajan, studion, sisältöluokituksen ja transkoodauksen huomioivan edistymispalkin kera.
Tulossa pian -diat
Hakee tulevat elokuvat Radarrista, jaksot ja kausien ensi-illat Sonarrista sekä uudet kirjat Readarrista.
On-Demand kirjastopoiminnat
Kiertää satunnaisia nimikkeitä valituista Plex-kirjastoista, jotta näyttö pysyy mielenkiintoisena, vaikka mitään ei suoratoisteta.
Valmis usean näytön käyttöön
Skaalautuu automaattisesti 320 pikselistä 4K-resoluutioon asti, tukee pysty- tai vaakasuuntaa ja sisältää uniajastimen CEC-näytön ohjauksella.
Mukautetut diat ja teemat
Lisää omia kuviasi, taustakuvituksiasi ja teemojasi, tai upota ulkoisia verkkosivuja lisäpyöriviksi dioiksi.
Trivia ja Awtrix
Suorita sisäänrakennettu elokuvatietokilpailu diojen välillä ja peilaa parhaillaan toistettavat tiedot Awtrix LED-matriisinäytöille.
Posterr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.