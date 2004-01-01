Jopa 69 % alennus Speedtest Tracker tuotteelle

Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.

Julkaise sovelluksesi vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu
Deploy Speedtest Tracker in one click installation.

Speedtest Tracker â€“ valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Speedtest Tracker â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.

Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds â€” with no data shared with third-party analytics platforms.

Aloita tÃ¤stÃ¤
{name} â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Speedtest Tracker â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet

Automated scheduling

Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.

Historical charts

Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.

Performance alerts

Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.

Lightweight SQLite backend

Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.

ISP accountability

Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.

Speedtest Tracker â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti lÃ¤heltÃ¤ yleisÃ¶Ã¤si parantaaksesi latausnopeuksia. MeillÃ¤ on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja EtelÃ¤-Amerikassa.
Aloita tÃ¤stÃ¤
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse yllÃ¤pidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.

Herriman
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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

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30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

Kokeile ilman riskejÃ¤ 30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuumme turvin. Katso lisÃ¤tiedot hyvityskÃ¤ytÃ¤nnÃ¶stÃ¤mme.

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