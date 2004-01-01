Deploy Speedtest Tracker in one click installation.
Self-hosted internet speed monitoring that runs automated tests on a schedule and stores historical performance data with charts.
Speedtest Tracker â€“ valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Speedtest Tracker â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?
Speedtest Tracker automatically runs scheduled internet speed tests via Ookla and records download speeds, upload speeds, latency, and packet loss in a local SQLite database. Results are displayed in an intuitive web dashboard with historical charts and trend visualization, giving you a clear, continuous record of your connection quality over time.
Self-hosting means your performance data stays on your own infrastructure. You control the test schedule, retention policy, and alert thresholds â€” with no data shared with third-party analytics platforms.
Speedtest Tracker â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet
Automated scheduling
Runs speed tests on a configurable schedule so you build a continuous performance record without any manual intervention.
Historical charts
Visualizes download speed, upload speed, latency, and packet loss over time so you can spot trends and identify recurring issues.
Performance alerts
Notifies you when speeds drop below thresholds you define, enabling proactive troubleshooting before issues impact users.
Lightweight SQLite backend
Stores all test results locally in SQLite with no external database required, keeping the deployment simple and self-contained.
ISP accountability
Maintains a timestamped record of actual connection performance that can be used to validate SLA compliance with your internet provider.
Speedtest Tracker â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.
Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse yllÃ¤pidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.