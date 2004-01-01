WatchState on avoimen lähdekoodin työkalu, joka on rakennettu kotitalouksille, jotka käyttävät useampaa kuin yhtä mediapalvelinta. Sen sijaan, että se luottaisi Traktiin tai muihin kolmannen osapuolen palveluihin, se keskustelee suoraan Plexin, Jellyfinin ja Embyn API-rajapintojen kanssa pitääkseen toistotilat, jatkamiskohdat ja katseluhistorian yhdenmukaisina kaikissa yhdistämissäsi taustajärjestelmissä.

WatchStaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilitunnukset, katselutiedot ja webhook-liikenteen täysin hallinnassasi. Kontti sisältää verkkokäyttöliittymän taustajärjestelmien lisäämistä varten, tukee monesta moneen tai yksisuuntaista synkronointia ja yhdistää ajoitetut tuonnit reaaliaikaisiin webhook-tapahtumiin, jotta muutokset leviävät sekunneissa.