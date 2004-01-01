Asenna WatchState yhdellä klikkauksella.
Itseisännöity synkronointimoottori, joka pitää katseluhistorian yhdenmukaisena Plex-, Jellyfin- ja Emby-taustaohjelmien välillä.
WatchState – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
WatchState – mitä sillä voi rakentaa?
WatchState on avoimen lähdekoodin työkalu, joka on rakennettu kotitalouksille, jotka käyttävät useampaa kuin yhtä mediapalvelinta. Sen sijaan, että se luottaisi Traktiin tai muihin kolmannen osapuolen palveluihin, se keskustelee suoraan Plexin, Jellyfinin ja Embyn API-rajapintojen kanssa pitääkseen toistotilat, jatkamiskohdat ja katseluhistorian yhdenmukaisina kaikissa yhdistämissäsi taustajärjestelmissä.
WatchStaten itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilitunnukset, katselutiedot ja webhook-liikenteen täysin hallinnassasi. Kontti sisältää verkkokäyttöliittymän taustajärjestelmien lisäämistä varten, tukee monesta moneen tai yksisuuntaista synkronointia ja yhdistää ajoitetut tuonnit reaaliaikaisiin webhook-tapahtumiin, jotta muutokset leviävät sekunneissa.
WatchState – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelinsynkronointi
Synkronoi katselutila monta-moneen tai yksisuuntaisesti Plex-, Jellyfin- ja Emby-palvelimien välillä yhdeltä hallintapaneelilta.
Webhook-ohjatut päivitykset
Vastaanota toisto-, tauko- ja scrobble-tapahtumat suoraan jokaisesta taustaohjelmasta, jotta katseluhistoria leviää sekunneissa skannauksen odottamisen sijaan.
Monikäyttäjäidentiteetit
Yhdistä useita käyttäjiä eri palvelimilta jaettuihin identiteetteihin ja pidä kaikki perheenjäsenet synkronoituna ilman, että historiat risteävät.
Siirrettävät varmuuskopiot
Vie jokaisen taustaohjelman koko toistotila siirrettävään muotoon, jonka voit palauttaa myöhemmin tai siirtää toiselle palvelimelle.
Kirjaston pariteettitarkistukset
Tunnista vastaamattomat, yhteensopimattomat tai vanhentuneet merkinnät ja tuo esiin erot taustajärjestelmien välillä, jotta voit korjata metatiedot ennen kuin ne aiheuttavat synkronointiristiriitoja.
Polun täsmäytys
Yhdistä kohteita jaettujen mediapolkujen perusteella, kun ulkoiset tunnukset puuttuvat tai ovat epäluotettavia, ihanteellinen useisiin taustaohjelmiin hajautetuille kirjastoille.
WatchState – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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