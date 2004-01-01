Asenna Fenrus yhden napsautuksen asennuksena.
Henkilökohtainen kotisivu ja hallintapaneeli nopeaan pääsyyn sovelluksiisi, sivustoihisi ja palveluihisi älykkäillä sovelluswidgeteillä ja mukautetuilla hakukoneilla.
Fenrus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fenrus – mitä sillä voi rakentaa?
Fenrus on itse isännöity henkilökohtainen hallintapaneeli, joka korvaa selaimesi uuden välilehden sivun täysin muokattavalla kotisivulla. Järjestä linkit ja sovellukset ryhmiin, käytä älykkäitä sovelluswidgettejä, jotka hakevat reaaliaikaista tietoa palveluista kuten Sonarr, Radarr ja Jellyfin, ja määritä useita hakukoneita pikanäppäimillä. Kaikki henkilökohtaiset sovelluksesi ja usein vierailemasi sivustot ovat saatavilla yhdellä silmäyksellä yhdeltä, yksityiseltä sivulta.
Koska Fenrus toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, mitään sovelluksesi URL-osoitteista, käyttötavoista tai määritetyistä palveluista ei jaeta kolmannen osapuolen hallintapaneelipalveluiden kanssa. Tiedot tallennetaan kevyeen LiteDB-tiedostoon, mikä tarkoittaa, ettei ulkoista tietokantaa tarvitse hallita — asennus kestää sekunteja ja koko kokoonpano sisältyy yhteen taltioon.
Fenrus – tärkeimmät ominaisuudet
Älykkäät sovelluspienoisohjelmat
Yhdistä palveluita, kuten Sonarr, Radarr, Jellyfin ja muita, näyttääksesi reaaliaikaisen tilan, määrät ja toimintatiedot suoraan hallintapaneelin ruuduissasi.
Mukautetut hakukoneet
Lisää mikä tahansa hakukone URL-mallin ja pikanäppäimen avulla, vaihda sitten Googlen, DuckDuckGon tai oman Searx-instanssisi välillä yhdellä näppäinpainalluksella.
Järjestetyt sovellusryhmät
Järjestä linkit ja sovellukset nimettyihin ryhmiin pitääksesi työsovellukset, mediapalvelut, kodin automaation ja henkilökohtaiset sivustot siististi erillään.
Monikäyttäjätuki
Jokaisella käyttäjällä on oma hallintapaneelin kokoonpano, joten jokainen kotitaloudessa tai tiimissä voi ylläpitää omaa asetteluaan ja sovellusluetteloaan.
Automaattiset Faviconit
Fenrus hakee automaattisesti faviconit linkeille, joille ei ole määritetty mukautettua kuvaketta, pitäen hallintapaneelisi visuaalisesti siistinä ilman manuaalista työtä.
Ei ulkoista tietokantaa
Kaikki asetukset tallennetaan yhteen LiteDB-tiedostoon — PostgreSQL- tai MySQL-tietokantaa ei tarvita, mikä tekee varmuuskopioinnista ja siirroista yksinkertaisen tiedostokopion.
Fenrus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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