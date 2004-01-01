Fenrus on itse isännöity henkilökohtainen hallintapaneeli, joka korvaa selaimesi uuden välilehden sivun täysin muokattavalla kotisivulla. Järjestä linkit ja sovellukset ryhmiin, käytä älykkäitä sovelluswidgettejä, jotka hakevat reaaliaikaista tietoa palveluista kuten Sonarr, Radarr ja Jellyfin, ja määritä useita hakukoneita pikanäppäimillä. Kaikki henkilökohtaiset sovelluksesi ja usein vierailemasi sivustot ovat saatavilla yhdellä silmäyksellä yhdeltä, yksityiseltä sivulta.

Koska Fenrus toimii kokonaan omalla VPS-palvelimellasi, mitään sovelluksesi URL-osoitteista, käyttötavoista tai määritetyistä palveluista ei jaeta kolmannen osapuolen hallintapaneelipalveluiden kanssa. Tiedot tallennetaan kevyeen LiteDB-tiedostoon, mikä tarkoittaa, ettei ulkoista tietokantaa tarvitse hallita — asennus kestää sekunteja ja koko kokoonpano sisältyy yhteen taltioon.