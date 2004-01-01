Asenna Coral Talk yhdellä napsautuksella.
Vox Median avoimen lähdekoodin kommentointialusta, joka uudistaa uutishuoneiden paikan päällä tapahtuvan keskustelun ja moderoinnin.
Coral Talk – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Coral Talk – mitä sillä voi rakentaa?
Coral on Vox Median rakentama avoimen lähdekoodin kommentointialusta, joka mahdollistaa terveemmät verkkokeskustelut uutisorganisaatioille, julkaisijoille ja sisällöntuottajille. Se korvaa kolmannen osapuolen kommentointiwidgetit itse isännöidyllä järjestelmällä, joka on suunniteltu yhteisön ylläpidon todellisuutta silmällä pitäen: raskaat moderointityömäärät, vihamieliset toimijat ja tarve pitää yleisön tiedot omassa infrastruktuurissa.
Yli 500 toimituksen luottama 28 maassa, mukaan lukien The Washington Post ja The Financial Times, Coral yhdistää nopean, saavutettavan lukijakokemuksen toimitustiimeille varta vasten rakennettuun moderointityökalupakettiin. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää lukijoiden identiteetit, kommenttihistorian ja sitoutumissignaalit täysin hallinnassasi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan.
Coral Talk – tärkeimmät ominaisuudet
Moderointityökalut
Suodata ja hyväksy kommentteja tehokkaasti reaktiojonoilla, kiellettyjen sanojen listoilla, epäilyttävien sanojen merkitsemisellä ja juttukohtaisilla moderointiasetuksilla, jotka on suunniteltu toimitustiimeille.
Kysymykset ja vastaukset sekä live-chat
Vaihda tarina kysymys-vastaus- tai live-chat-tilaan isännöidäksesi asiantuntijavetoisia istuntoja, uutiskeskusteluja tai jäsenneltyjä lukijahaastatteluja.
Kirjoittajan sitoutuminen
Esillä olevat kommentit, toimittajamerkit ja sisäiset henkilökunnan vastaukset antavat toimittajien nostaa esiin parhaat kommentit ja vastata lukijoille suoraan keskusteluketjussa.
Kertakirjautuminen
Integroi Coral olemassa olevaan identiteettikerrokseesi JWT-pohjaisella kertakirjautumisella (SSO), OAuth-palveluntarjoajilla tai paikallisilla tunnuksilla, jotta lukijat voivat käyttää uudelleen sivuston kirjautumistaan.
Tietosuoja ja tiedon omistajuus
Kommentit, profiilit ja moderointihistoria pysyvät VPS-palvelimellasi MongoDB:ssä, ja niihin on sisäänrakennettu GDPR-yhteensopivat vienti- ja poistotyökalut.
Upotettavissa mihin tahansa sisällönhallintajärjestelmään
Kevyt upotusskripti upottaa Coralin WordPressiin, Ghostiin, Drupalin tai mukautettuihin pinoihin lukitsematta sivustoasi yhteen CMS-järjestelmään.
Coral Talk – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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