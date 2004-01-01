Jopa 69 % alennus Coral Talk tuotteelle

Asenna Coral Talk yhdellä napsautuksella.

Vox Median avoimen lähdekoodin kommentointialusta, joka uudistaa uutishuoneiden paikan päällä tapahtuvan keskustelun ja moderoinnin.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
64,99
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Coral Talk – mitä sillä voi rakentaa?

Coral on Vox Median rakentama avoimen lähdekoodin kommentointialusta, joka mahdollistaa terveemmät verkkokeskustelut uutisorganisaatioille, julkaisijoille ja sisällöntuottajille. Se korvaa kolmannen osapuolen kommentointiwidgetit itse isännöidyllä järjestelmällä, joka on suunniteltu yhteisön ylläpidon todellisuutta silmällä pitäen: raskaat moderointityömäärät, vihamieliset toimijat ja tarve pitää yleisön tiedot omassa infrastruktuurissa.

Yli 500 toimituksen luottama 28 maassa, mukaan lukien The Washington Post ja The Financial Times, Coral yhdistää nopean, saavutettavan lukijakokemuksen toimitustiimeille varta vasten rakennettuun moderointityökalupakettiin. Itseisännöinti omalla VPS:llä pitää lukijoiden identiteetit, kommenttihistorian ja sitoutumissignaalit täysin hallinnassasi kolmannen osapuolen SaaS-palvelun sijaan.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Coral Talk – tärkeimmät ominaisuudet

Moderointityökalut

Suodata ja hyväksy kommentteja tehokkaasti reaktiojonoilla, kiellettyjen sanojen listoilla, epäilyttävien sanojen merkitsemisellä ja juttukohtaisilla moderointiasetuksilla, jotka on suunniteltu toimitustiimeille.

Kysymykset ja vastaukset sekä live-chat

Vaihda tarina kysymys-vastaus- tai live-chat-tilaan isännöidäksesi asiantuntijavetoisia istuntoja, uutiskeskusteluja tai jäsenneltyjä lukijahaastatteluja.

Kirjoittajan sitoutuminen

Esillä olevat kommentit, toimittajamerkit ja sisäiset henkilökunnan vastaukset antavat toimittajien nostaa esiin parhaat kommentit ja vastata lukijoille suoraan keskusteluketjussa.

Kertakirjautuminen

Integroi Coral olemassa olevaan identiteettikerrokseesi JWT-pohjaisella kertakirjautumisella (SSO), OAuth-palveluntarjoajilla tai paikallisilla tunnuksilla, jotta lukijat voivat käyttää uudelleen sivuston kirjautumistaan.

Tietosuoja ja tiedon omistajuus

Kommentit, profiilit ja moderointihistoria pysyvät VPS-palvelimellasi MongoDB:ssä, ja niihin on sisäänrakennettu GDPR-yhteensopivat vienti- ja poistotyökalut.

Upotettavissa mihin tahansa sisällönhallintajärjestelmään

Kevyt upotusskripti upottaa Coralin WordPressiin, Ghostiin, Drupalin tai mukautettuihin pinoihin lukitsematta sivustoasi yhteen CMS-järjestelmään.

Coral Talk – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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