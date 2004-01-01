Asenna OneDev yhden napsautuksen asennuksella.
Monipuolinen itse isännöity DevOps-alusta, jossa on Git-isännöinti, CI/CD-putket, kanban-taulut ja pakettirekisteri.
OneDev – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OneDev – mitä sillä voi rakentaa?
OneDev on kattava itse ylläpidettävä DevOps-alusta, joka yhdistää Git-hostingin, CI/CD-automaation, ongelmien seurannan, kanban-taulut ja pakettirekisterin yhteen sovellukseen. Sen visuaalinen putkilinjan rakentaja ja koodin älykkyysominaisuudet tekevät siitä helppokäyttöisen kehittäjille, joilla ei ole syvällistä DevOps-osaamista, kun taas edistynyt kyselykieli antaa tehokäyttäjille tarkan hallinnan koontiversioista, ongelmista ja commiteista.
OneDevin itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti kehittäjiä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla ja täyden omistusoikeuden lähdekoodiisi ja koontiversioiden artefakteihin. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Docker-socket-yhteyden, jotta OneDev voi suorittaa CI/CD-tehtäviä suoraan palvelimellasi.
OneDev – tärkeimmät ominaisuudet
Git-isännöinti & Koodikatselmointi
Täysi Git-palvelin edistyneellä erojen visualisoinnilla, haaran suojauksella ja yhdistämisstrategian hallinnalla jäsenneltyä koodikatselmointia varten.
Visuaalinen CI/CD-rakennin
Rakenna ja visualisoi putkistoja kirjoittamatta YAMLia alusta alkaen — vedä ja pudota -vaiheet täydellä YAML-viennillä versionhallintaa varten.
Kanban & Tehtävien seuranta
Sisäänrakennetut kanban-taulut ja tehtävienhallinta mukautetuilla kentillä ja edistyneellä kyselykielellä tarkkaan suodatukseen.
Pakettirekisteri
Isännöi Docker-kuvia ja muita koontiversioiden artefakteja integroidussa rekisterissä koodisi ja putkiesi rinnalla.
Koodiälykkyys
Symbolinavigointi ja semanttinen koodihaku auttavat kehittäjiä ymmärtämään tuntemattomia koodipohjia nopeammin.
OneDev – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.