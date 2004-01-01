OneDev on kattava itse ylläpidettävä DevOps-alusta, joka yhdistää Git-hostingin, CI/CD-automaation, ongelmien seurannan, kanban-taulut ja pakettirekisterin yhteen sovellukseen. Sen visuaalinen putkilinjan rakentaja ja koodin älykkyysominaisuudet tekevät siitä helppokäyttöisen kehittäjille, joilla ei ole syvällistä DevOps-osaamista, kun taas edistynyt kyselykieli antaa tehokäyttäjille tarkan hallinnan koontiversioista, ongelmista ja commiteista.

OneDevin itse ylläpitäminen VPS:lläsi tarkoittaa rajattomasti kehittäjiä kiinteillä infrastruktuurikustannuksilla ja täyden omistusoikeuden lähdekoodiisi ja koontiversioiden artefakteihin. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Docker-socket-yhteyden, jotta OneDev voi suorittaa CI/CD-tehtäviä suoraan palvelimellasi.