Convos on täysin itse isännöity, aina päällä oleva IRC-asiakasohjelma, joka pyörii palvelimellasi ja pysyy yhteydessä IRC-verkkoihin ympäri vuorokauden. Toisin kuin perinteiset IRC-asiakasohjelmat, jotka katkaisevat yhteyden suljettaessa, Convos ylläpitää jatkuvia yhteyksiä, joten et koskaan menetä viestiä – vaikka laitteesi olisivat offline-tilassa.

Käytä IRC-keskustelujasi mistä tahansa selaimesta ilman ohjelmistojen asennusta. Convos tallentaa koko chat-historiasi, tukee useita käyttäjiä ja verkkoja, ja tarjoaa selkeän, modernin käyttöliittymän, joka on suunniteltu sekä satunnaisille keskustelijoille että pitkäaikaisille IRC-yhteisöille. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan tietoihisi ja käyttäjien pääsyyn.