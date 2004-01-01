Asenna Convos yhdellä napsautuksella.
Moderni selainpohjainen IRC-asiakasohjelma, joka pitää sinut jatkuvasti yhteydessä keskusteluverkkoihin miltä tahansa laitteelta.
Convos – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Convos – mitä sillä voi rakentaa?
Convos on täysin itse isännöity, aina päällä oleva IRC-asiakasohjelma, joka pyörii palvelimellasi ja pysyy yhteydessä IRC-verkkoihin ympäri vuorokauden. Toisin kuin perinteiset IRC-asiakasohjelmat, jotka katkaisevat yhteyden suljettaessa, Convos ylläpitää jatkuvia yhteyksiä, joten et koskaan menetä viestiä – vaikka laitteesi olisivat offline-tilassa.
Käytä IRC-keskustelujasi mistä tahansa selaimesta ilman ohjelmistojen asennusta. Convos tallentaa koko chat-historiasi, tukee useita käyttäjiä ja verkkoja, ja tarjoaa selkeän, modernin käyttöliittymän, joka on suunniteltu sekä satunnaisille keskustelijoille että pitkäaikaisille IRC-yhteisöille. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan tietoihisi ja käyttäjien pääsyyn.
Convos – tärkeimmät ominaisuudet
Aina päällä olevat yhteydet
Convos toimii VPS-palvelimellasi 24/7, pysyen yhteydessä IRC-verkkoihin, jotta viestit tallentuvat ja odottavat sinua aina, kun kirjaudut sisään.
Koko keskusteluhistoria
Kaikki viestit tallennetaan palvelinpuolelle ja ovat saatavilla mistä tahansa selaimesta, tarjoten sinulle haettavan historian kaikista kanavista ja keskusteluista.
Moniverkkotuki
Yhdistä useisiin IRC-verkkoihin samanaikaisesti ja hallitse kaikkia kanavia ja yksityisviestejä yhdestä yhtenäisestä käyttöliittymästä.
Ei ohjelmistoasennusta
Käytä IRC-asiakasohjelmaasi kokonaan selaimen kautta — työpöytäsovellusta, laajennusta tai määrityksiä ei tarvita millään käyttämälläsi laitteella.
Monikäyttäjävalmis
Kutsu tiimin jäseniä tai ystäviä jakamaan Convos-instanssisi, joilla kullakin on omat itsenäiset tilit ja verkkoasetukset.
Convos – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.