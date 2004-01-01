Ota Plandex käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin terminaalipohjainen tekoälykoodausagentti, joka suunnittelee ja toteuttaa suuria, monivaiheisia tehtäviä useissa tiedostoissa.
Plandex – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plandex – mitä sillä voi rakentaa?
Plandex on avoimen lähdekoodin tekoälykoodausagentti, joka toimii terminaalissasi ja hoitaa todellisia ohjelmistotehtäviä kymmenien tiedostojen ja monien vaiheiden yli. Sen sijaan, että se tuottaisi kertaluonteisia koodinpätkiä, se rakentaa ja hioo suunnitelmaa, eristää tiedostomuutokset erovertailuun ennen niiden soveltamista ja käsittelee jopa 2 miljoonan tokenin kontekstin työskennelläkseen suurissa koodikannoissa.
Plandexin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koodisi, kehotteesi ja suunnitelmasi hallitsemallasi infrastruktuurilla antaen sinulle samalla pysyvän palvelimen, johon kevyt Plandex CLI voi muodostaa yhteyden mistä tahansa kehityskoneesta. Käytät omia mallintarjoajan tunnistetietojasi — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google tai paikallinen Ollama — joten alustamaksua tai toimittajalukitusta ei ole.
Plandex – tärkeimmät ominaisuudet
Suunnittelee suuria tehtäviä
Rakentaa monivaiheisia suunnitelmia muutoksille, jotka kattavat kymmeniä tiedostoja sen sijaan, että tuottaisi kertakäyttöisiä koodinpätkiä.
2M tokenin konteksti
Lataa ja päättelee suurissa koodikannoissa jopa 2 miljoonan tokenin konteksti-ikkunalla.
Diff-pohjainen katselmus
Hiekkalaatikoi tiedostojen muokkaukset ja näyttää eron jokaisesta muutoksesta, jotta voit hyväksyä tai hylätä ne ennen kuin mikään koskettaa työpuutasi.
Usean palveluntarjoajan mallit
Yhdistää OpenRouteriin, Anthropicin, OpenAI:n, Google Geminin ja paikallisiin Ollama-malleihin yhdestä CLI-istunnosta.
Terminaaliin integroitu REPL
Toimii terminaalin REPL-ympäristössä epätarkan komennon täydennyksen, skriptauksen ja putkituksen tuella — selainvälilehteä ei tarvita.
Itse isännöity palvelin
Kannettavasi CLI yhdistää Plandex-palvelimeen VPS:lläsi, pitäen suunnitelmat ja projektin tilan hallinnassasi.
Plandex – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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