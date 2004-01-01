Plandex on avoimen lähdekoodin tekoälykoodausagentti, joka toimii terminaalissasi ja hoitaa todellisia ohjelmistotehtäviä kymmenien tiedostojen ja monien vaiheiden yli. Sen sijaan, että se tuottaisi kertaluonteisia koodinpätkiä, se rakentaa ja hioo suunnitelmaa, eristää tiedostomuutokset erovertailuun ennen niiden soveltamista ja käsittelee jopa 2 miljoonan tokenin kontekstin työskennelläkseen suurissa koodikannoissa.

Plandexin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koodisi, kehotteesi ja suunnitelmasi hallitsemallasi infrastruktuurilla antaen sinulle samalla pysyvän palvelimen, johon kevyt Plandex CLI voi muodostaa yhteyden mistä tahansa kehityskoneesta. Käytät omia mallintarjoajan tunnistetietojasi — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google tai paikallinen Ollama — joten alustamaksua tai toimittajalukitusta ei ole.