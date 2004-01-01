Asenna Flagsmith yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja etäkonfigurointipalvelu koodin pimeään julkaisuun, A/B-testien ajamiseen ja käyttäjien kohdentamiseen segmentin mukaan.
Flagsmith – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Flagsmith – mitä sillä voi rakentaa?
Flagsmith on avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja etäkonfiguraatioalusta, jonka avulla kehittäjät voivat julkaista koodia kytkimien takana, kohdistaa ominaisuuksia käyttäjäsegmentteihin ja suorittaa A/B-testejä ilman uudelleenkäyttöönottoa. Se on rakennettu itseisännöidyksi vaihtoehdoksi LaunchDarklylle ja Splitille, ja se tarjoaa ympäristökohtaisia lippuarvoja, prosentuaalisia käyttöönottoja, monimuuttujavariaatioita, tarkastuslokeja ja SDK:ita jokaiselle suurelle ohjelmointikielelle ja mobiilikehykselle.
Flagsmithin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen ominaisuuslipun, käyttäjäsegmentin ja käyttöönotto-päätöksen infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi nähdä, miten tuotteesi otetaan käyttöön. Mukana toimitettu tehtäväprosessori käsittelee webhook-toimitukset, ajoitetut lippumuutokset ja tarkastuslokien arkistoinnin asynkronisesti estämättä lippujen arviointipyyntöjä.
Flagsmith – tärkeimmät ominaisuudet
Liput ja etäasetukset
Kytke ominaisuuksia päälle tai pois päältä, kohdista käyttäjäsegmenttien mukaan, tarjoa monimuuttujavariaatioita ja jaa etäkonfiguraatioarvoja yhdeltä alustalta.
Monen ympäristön kampanja
Siirrä lippuarvot kehitysympäristöstä testausympäristöön ja tuotantoon yhden napsautuksen kopioinnilla ja ympäristökohtaisilla ohituksilla turvallisia käyttöönottoja varten.
Prosentuaaliset käyttöönotot
Ota ominaisuuksia käyttöön asteittain liikenteen prosenttiosuuden mukaan käyttäjäkohtaisella pysyvällä ryhmittelyllä, jotta sama käyttäjä näkee johdonmukaisen käsittelyn istuntojen välillä.
Tarkastus ja hyväksynnät
Kattava tarkastusloki jokaisesta lipun muutoksesta valinnaisilla muutospyynnön hyväksyntätyönkuluilla arkaluonteisille lipuille tuotantoympäristöissä.
Reaaliaikaiset SDK:t
Viralliset SDK:t JavaScriptille, Pythonille, Javalle, Golle, .NETille, Rubylle, PHP:lle, iOS:lle, Androidille, React Native:lle ja Flutterille paikallisella arviointivälimuistilla.
Integraatiot ja webhooks
Slack-, GitHub-, GitLab-, Bitbucket- ja webhook-integraatiot ilmoittavat tiimillesi ja CI-putkillesi, kun liput muuttuvat tuotannossa.
Flagsmith – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.