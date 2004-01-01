Flagsmith on avoimen lähdekoodin ominaisuuslippu- ja etäkonfiguraatioalusta, jonka avulla kehittäjät voivat julkaista koodia kytkimien takana, kohdistaa ominaisuuksia käyttäjäsegmentteihin ja suorittaa A/B-testejä ilman uudelleenkäyttöönottoa. Se on rakennettu itseisännöidyksi vaihtoehdoksi LaunchDarklylle ja Splitille, ja se tarjoaa ympäristökohtaisia lippuarvoja, prosentuaalisia käyttöönottoja, monimuuttujavariaatioita, tarkastuslokeja ja SDK:ita jokaiselle suurelle ohjelmointikielelle ja mobiilikehykselle.

Flagsmithin itseisännöinti VPS:lläsi pitää jokaisen ominaisuuslipun, käyttäjäsegmentin ja käyttöönotto-päätöksen infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta, joka voisi nähdä, miten tuotteesi otetaan käyttöön. Mukana toimitettu tehtäväprosessori käsittelee webhook-toimitukset, ajoitetut lippumuutokset ja tarkastuslokien arkistoinnin asynkronisesti estämättä lippujen arviointipyyntöjä.