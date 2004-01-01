Ota Suwayomi käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity manga- ja sarjakuvapalvelin, joka tuo satoja Tachiyomi-lähteitä mihin tahansa verkkoselaimeen.
Suwayomi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Suwayomi – mitä sillä voi rakentaa?
Suwayomi-Server on itse isännöity manga- ja sarjakuvien lukupalvelin — suositun Android-sovelluksen Tachiyomin työpöytäversio. Se yhdistää satoihin mangalähteisiin Tachiyomin kanssa saman laajennusekosysteemin kautta, antaen sinulle pääsyn laajaan nimikekirjastoon puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella. Toisin kuin pilvipohjaiset mangapalvelut, joissa on rajoitetut luettelot ja tilausmaksut, Suwayomi toimii kokonaan omalla palvelimellasi ilman jatkuvia maksuja.
Kaikki lukuhistoria, kirjastotiedot ja lataukset tallennetaan paikallisesti. Suwayomi tukee automaattisia kirjaston päivityksiä, lukujen lataamista CBZ-muodossa, OPDS-luettelotukea erillisille e-lukijasovelluksille ja mukautettavaa lukukokemusta — tehden siitä täydellisen itse isännöidyn alustan mangan ja sarjakuvien harrastajille.
Suwayomi – tärkeimmät ominaisuudet
Satoja lähteitä
Yhdistä satoihin manga- ja sarjakuvälähteisiin Tachiyomin laajennusekosysteemin avulla, joka kattaa sivustoja kymmenillä kielillä ja genreillä.
Automaattiset kirjaston päivitykset
Aseta päivitysväli, ja Suwayomi tarkistaa automaattisesti kaikki seuratut sarjat uusien lukujen varalta, pitäen kirjastosi ajan tasalla ilman manuaalista päivitystä.
Luvun lataukset offline-tilaan
Lataa lukuja offline-lukemista varten, valinnaisesti tallennettuna CBZ-arkistoina, jotka ovat yhteensopivia minkä tahansa sarjakuvien lukuohjelman kanssa.
OPDS-luettelon tuki
Sisäänrakennettu OPDS-luettelo antaa e-lukijasovellusten, kuten KOReaderin ja Panelsin, yhdistää suoraan Suwayomi-kirjastoosi lukemista varten erillisillä laitteilla.
Selainpohjainen lukija
Lue mangaa suoraan selaimessa monipuolisella lukijalla, joka tukee mukautettuja asetteluja, sivun näyttötiloja ja lukusuunta-asetuksia.
Suwayomi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.