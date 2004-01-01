Suwayomi-Server on itse isännöity manga- ja sarjakuvien lukupalvelin — suositun Android-sovelluksen Tachiyomin työpöytäversio. Se yhdistää satoihin mangalähteisiin Tachiyomin kanssa saman laajennusekosysteemin kautta, antaen sinulle pääsyn laajaan nimikekirjastoon puhtaan verkkokäyttöliittymän kautta, joka on käytettävissä millä tahansa laitteella. Toisin kuin pilvipohjaiset mangapalvelut, joissa on rajoitetut luettelot ja tilausmaksut, Suwayomi toimii kokonaan omalla palvelimellasi ilman jatkuvia maksuja.

Kaikki lukuhistoria, kirjastotiedot ja lataukset tallennetaan paikallisesti. Suwayomi tukee automaattisia kirjaston päivityksiä, lukujen lataamista CBZ-muodossa, OPDS-luettelotukea erillisille e-lukijasovelluksille ja mukautettavaa lukukokemusta — tehden siitä täydellisen itse isännöidyn alustan mangan ja sarjakuvien harrastajille.