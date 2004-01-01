Ota Typebot käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kooditon chatbot-rakentaja keskustelevien lomakkeiden, kyselyiden ja interaktiivisten chat-kokemusten luomiseen, jotka voit itse isännöidä.
Typebot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Typebot – mitä sillä voi rakentaa?
Typebot on itsehostattu keskusteleva lomakkeenrakentaja, joka korvaa staattiset HTML-lomakkeet interaktiivisilla, chat-tyyppisillä vuoilla. Sen vedä ja pudota -editorin avulla tiimit voivat suunnitella monivaiheisia keskusteluja ehdollisilla haarautumisilla, mukautetuilla muuttujilla ja natiivi-integraatioilla – ilman koodin kirjoittamista. Alusta toimitetaan kahtena palveluna: rakentajana vuoiden suunnitteluun ja hallintaan, sekä katseluohjelmana, joka tarjoaa julkaistut chatbotit suoraan loppukäyttäjille.
Typebotin itsehostaus VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden lähetettyihin tietoihin, tiedostojen latauksiin ja API-tunnuksiin ilman lähetyskohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen tiedonsiirtoja. Vuosi toimivat omalla verkkotunnuksellasi, täysin yksityisesti, ilman keinotekoisia rajoituksia työtiloille, tiimin jäsenille tai julkaistuille boteille.
Typebot – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakentaja
Suunnittele haarautuvia keskusteluja kangaseditorilla, jossa on yli 30 lohkotyyppiä, mukaan lukien syötteet, ehdot, median upotukset ja maksujen kerääminen.
Natiivi-integraatiot
Yhdistä työnkulut suoraan OpenAI:hin, Google Sheetsiin, Google Analyticsiin, webhookeihin, Zapieriin ja Make.comiin poistumatta editorista.
Ehdollinen logiikka
Haarauta keskustelupolkuja käyttäjän vastausten, muuttujien tai API-vastausten perusteella tarjotaksesi täysin yksilöllisiä kokemuksia.
Joustavat upotustilat
Julkaise chatbotteja ponnahdusikkunoina, sivupalkkiohjelmina, koko sivun chatteina tai upotettuina osina millä tahansa verkkosivustolla tai verkkosovelluksessa.
Reaaliaikainen analytiikka
Seuraa lähetysprosentteja, keskeytyskohtia ja valmistumissuppiloita jokaiselle julkaistulle työnkululle hallintapaneelista.
Tiimityötilat
Järjestä työnkulkuja useissa eristetyissä työtiloissa roolipohjaisella käyttöoikeudella eri tiimeille tai asiakkaille.
Typebot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.