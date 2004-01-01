Typebot on itsehostattu keskusteleva lomakkeenrakentaja, joka korvaa staattiset HTML-lomakkeet interaktiivisilla, chat-tyyppisillä vuoilla. Sen vedä ja pudota -editorin avulla tiimit voivat suunnitella monivaiheisia keskusteluja ehdollisilla haarautumisilla, mukautetuilla muuttujilla ja natiivi-integraatioilla – ilman koodin kirjoittamista. Alusta toimitetaan kahtena palveluna: rakentajana vuoiden suunnitteluun ja hallintaan, sekä katseluohjelmana, joka tarjoaa julkaistut chatbotit suoraan loppukäyttäjille.

Typebotin itsehostaus VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden omistusoikeuden lähetettyihin tietoihin, tiedostojen latauksiin ja API-tunnuksiin ilman lähetyskohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen tiedonsiirtoja. Vuosi toimivat omalla verkkotunnuksellasi, täysin yksityisesti, ilman keinotekoisia rajoituksia työtiloille, tiimin jäsenille tai julkaistuille boteille.