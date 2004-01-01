Neo4j on maailman laajimmin käytetty graafitietokanta, joka tallentaa tiedot solmuina ja suhteina rivien ja taulukoiden sijaan. Tämä natiivi graafimalli tekee siitä poikkeuksellisen nopean yhteyksien läpikäynnissä — etsitpä sitten lyhintä polkua kahden ihmisen välillä, havaitset petosrenkaita tai luot tuotesuosituksia — ilman kalliita liitoksia, jotka hidastavat relaatiotietokantoja yhdistettyjen tietojen ongelmissa.

Neo4j:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tietomallistasi, muistikokoonpanostasi ja käyttöoikeuksistasi. Vältät kyselykohtaiset pilvikustannukset pitäen samalla arkaluonteiset suhdetiedot — kuten käyttäjäverkot, tapahtumagrafiikat ja organisaatiohierarkiat — kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla.