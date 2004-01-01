Asenna Neo4j yhden napsautuksen asennuksena.
Maailman johtava avoimen lähdekoodin graafitietokanta, joka on rakennettu syvästi yhdistetyn datan tallentamiseen ja kyselyyn suuressa mittakaavassa.
Neo4j – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Neo4j – mitä sillä voi rakentaa?
Neo4j on maailman laajimmin käytetty graafitietokanta, joka tallentaa tiedot solmuina ja suhteina rivien ja taulukoiden sijaan. Tämä natiivi graafimalli tekee siitä poikkeuksellisen nopean yhteyksien läpikäynnissä — etsitpä sitten lyhintä polkua kahden ihmisen välillä, havaitset petosrenkaita tai luot tuotesuosituksia — ilman kalliita liitoksia, jotka hidastavat relaatiotietokantoja yhdistettyjen tietojen ongelmissa.
Neo4j:n itseisännöinti omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan tietomallistasi, muistikokoonpanostasi ja käyttöoikeuksistasi. Vältät kyselykohtaiset pilvikustannukset pitäen samalla arkaluonteiset suhdetiedot — kuten käyttäjäverkot, tapahtumagrafiikat ja organisaatiohierarkiat — kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla.
Neo4j – tärkeimmät ominaisuudet
Natiivi graafitallennus
Tieto tallennetaan fyysisesti solmuina ja suhteina, joten kaavion läpikäynnit suoritetaan vakiokestoisesti riippumatta tietokokonaisuuden kokonaiskoosta — jotain, mihin relaatiotietokannat eivät pysty.
Cypher Kyselykieli
Cypher on ilmeikäs, kuvioihin perustuva kyselykieli, joka on suunniteltu erityisesti graafeja varten. Sen avulla voit kuvata monimutkaisia suhdekyselyjä luettavalla, SQL:n kaltaisella syntaksilla.
Sisäänrakennettu selaimen käyttöliittymä
Neo4j Browser tarjoaa interaktiivisen visuaalisen käyttöliittymän kyselyjen kirjoittamiseen, kaaviosi tutkimiseen ja tulosten esittämiseen interaktiivisina solmu-suhdekaavioina.
ACID-transaktiot
Täysi ACID-yhteensopivuus varmistaa tietojen johdonmukaisuuden ja kestävyyden, tehden Neo4j:stä sopivan tuotantokuormituksiin, joissa oikeellisuudesta ei voi tinkiä.
REST & Bolt APIs
Boltin binääriprotokolla ja HTTP REST API antavat minkä tahansa sovelluksen yhdistää Neo4j:hin käyttäen virallisia ajureita, jotka ovat saatavilla Pythonille, Javalle, JavaScriptille, Golle, .NETille ja muille.
Graafialgoritmit
Graph Data Science -kirjasto tarjoaa yli 65 algoritmia — PageRank, yhteisöjen tunnistus, polunhaku — jotka toimivat suoraan graafissasi viemättä tietoja.
Neo4j – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.