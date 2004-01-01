Logto on moderni identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka tarjoaa täydellisen todennusinfrastruktuurin verkko-, mobiili- ja API-sovelluksille. Se toteuttaa valmiina OAuth 2.0:n, OpenID Connectin ja SAML:n, sisältäen valmiit sisäänkirjautumisen käyttöliittymäkomponentit, sosiaalisen kirjautumisen integraatiot, MFA:n ja roolipohjaisen pääsynhallinnan – jotta tiimit voivat lisätä tuotantotason todennuksen rakentamatta sitä alusta alkaen.

Logton itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle rajattoman määrän käyttäjiä kiinteillä kustannuksilla, täyden tietosuvereniteetin tunnistetietojen ja istuntotietojen suhteen sekä joustavuuden täyttää tietojen sijainti- tai vaatimustenmukaisuusvaatimukset, joita kolmannen osapuolen todennuspalvelut eivät voi täyttää.