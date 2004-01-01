Asenna Logto yhden napsautuksen asennuksella.
Kattava identiteetin- ja todennusalusta, jossa on OAuth 2.0:n, OIDC:n ja yritystason SSO-tuki.
Logto – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Logto – mitä sillä voi rakentaa?
Logto on moderni identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmä, joka tarjoaa täydellisen todennusinfrastruktuurin verkko-, mobiili- ja API-sovelluksille. Se toteuttaa valmiina OAuth 2.0:n, OpenID Connectin ja SAML:n, sisältäen valmiit sisäänkirjautumisen käyttöliittymäkomponentit, sosiaalisen kirjautumisen integraatiot, MFA:n ja roolipohjaisen pääsynhallinnan – jotta tiimit voivat lisätä tuotantotason todennuksen rakentamatta sitä alusta alkaen.
Logton itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle rajattoman määrän käyttäjiä kiinteillä kustannuksilla, täyden tietosuvereniteetin tunnistetietojen ja istuntotietojen suhteen sekä joustavuuden täyttää tietojen sijainti- tai vaatimustenmukaisuusvaatimukset, joita kolmannen osapuolen todennuspalvelut eivät voi täyttää.
Logto – tärkeimmät ominaisuudet
OAuth 2.0 & OIDC
Alan standardiprotokollat sovellusten ja API-rajapintojen suojaamiseen ilman mukautetun todennuslogiikan kirjoittamista.
Sosiaaliset kirjautumisintegraatiot
Lisää Google, GitHub, Microsoft ja kymmeniä muita sosiaalisen median palveluntarjoajia mihin tahansa sovellukseen minimaalisella konfiguraatiolla.
Monivaiheinen tunnistautuminen
Suojaa tilit TOTP-, tekstiviesti- ja sähköpostipohjaisella OTP-monivaiheisella todennuksella ja salasanattomilla kirjautumisvirroilla.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä roolit, käyttöoikeudet ja laajuudet hallitaksesi tarkasti, mitä kukin käyttäjä tai sovellus voi käyttää.
Organisaatiohallinta
Tukee monivuokralaisia SaaS-sovelluksia sisäänrakennetuilla organisaatio- ja tiimirakenteilla sekä organisaatiokohtaisella kertakirjautumisella.
Logto – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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