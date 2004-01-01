Asenna Gatus yhden napsautuksen asennuksella.
Kehittäjille suunnattu tilasivu automaattisella moniprotokollavalvonnalla, ehdollisilla hälytyksillä ja reaaliaikaisilla käytettävyyskoontinäytöillä.
Gatus – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Gatus – mitä sillä voi rakentaa?
Gatus on kehittäjälähtöinen käytettävyyden valvontatyökalu ja tilasivu, joka seuraa HTTP APIen, TCP-palveluiden, DNS-tietueiden, ICMP-kohteiden, SSH-isäntien, gRPC-päätepisteiden ja SSL-varmenteiden tilaa deklaratiivisesta YAML-konfiguraatiosta käsin. Se arvioi ehtoja – tilakoodeja, vastausaikoja, sisällön sisältöä ja varmenteen vanhenemista – ja luo reaaliaikaisen hallintapaneelin, jossa on historialliset käytettävyysprosentit jokaiselle päätepisteelle.
Gatusin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valvontainfrastruktuurisi riippumattomana valvottavista palveluista, poistaa tarkistuskohtaiset SaaS-maksut ja antaa sinun reitittää hälytykset yli 40 integraation kautta – mukaan lukien Slack, Discord, PagerDuty ja Telegram – ilman, että valvontatietosi poistuvat ympäristöstäsi.
Gatus – tärkeimmät ominaisuudet
Moniprotokollavalvonta
Valvo HTTP:n, TCP:n, DNS:n, ICMP:n, SSH:n, gRPC:n ja SSL-varmenteiden vanhenemista yhdestä YAML-määrityksestä — ei vaadi agentteja tai ylimääräistä koodia.
Ehdoton hälytys
Määritä tarkat hälytysolosuhteet tilakoodeille, vastausajoille, JSON-rungon kentille ja varmenteen vanhenemiselle, yli 40 integraation avulla, mukaan lukien Slack ja PagerDuty.
Prometheus-metriikat
Paljasta päätepisteen kunto ja viive /metrics-päätepisteen kautta suoraa integrointia varten Grafanan ja olemassa olevan observointipinon kanssa.
Upotettavat merkit
Luo SVG-käyttöaika- ja vasteaikamerkkejä upotettavaksi GitHubin README-tiedostoihin, dokumentaatiosivustoille tai julkisille tilasivuille.
Huoltoikkunat
Ajoita käyttökatkoja vaimentamaan vääriä hälytyksiä käyttöönottojen, ylläpidon tai tunnettujen katkosten aikana koskematta hälytyssääntöihisi.
Gatus – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.