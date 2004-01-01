Gatus on kehittäjälähtöinen käytettävyyden valvontatyökalu ja tilasivu, joka seuraa HTTP APIen, TCP-palveluiden, DNS-tietueiden, ICMP-kohteiden, SSH-isäntien, gRPC-päätepisteiden ja SSL-varmenteiden tilaa deklaratiivisesta YAML-konfiguraatiosta käsin. Se arvioi ehtoja – tilakoodeja, vastausaikoja, sisällön sisältöä ja varmenteen vanhenemista – ja luo reaaliaikaisen hallintapaneelin, jossa on historialliset käytettävyysprosentit jokaiselle päätepisteelle.

Gatusin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valvontainfrastruktuurisi riippumattomana valvottavista palveluista, poistaa tarkistuskohtaiset SaaS-maksut ja antaa sinun reitittää hälytykset yli 40 integraation kautta – mukaan lukien Slack, Discord, PagerDuty ja Telegram – ilman, että valvontatietosi poistuvat ympäristöstäsi.