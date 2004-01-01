Asenna Unstructured yhden napsautuksen asennuksena.
Asiakirjankäsittely-API, joka poimii jäsenneltyä dataa PDF-tiedostoista, Word-tiedostoista ja kuvista RAG-putkilinjoja ja tekoälymalleja varten.
Unstructured – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Unstructured – mitä sillä voi rakentaa?
Unstructured on avoimen lähdekoodin dokumenttienkäsittely-API, joka on suunniteltu tekoäly- ja koneoppimisputkiin. Se käsittelee PDF-tiedostoja, Word-dokumentteja, PowerPoint-esityksiä, kuvia, HTML:ää ja muita jäsentämättömiä formaatteja ja poimii puhtaita, jäsenneltyjä tekstielementtejä, jotka ovat valmiita vektoritietokantaan syöttämistä varten.
Unstructuredin itseisännöinti VPS:llä pitää arkaluonteiset dokumentit omassa infrastruktuurissasi tarjoten samat poimintakyvyt, joita käytetään tuotannon RAG-järjestelmissä. Se integroituu LangChainin, LlamaIndexin ja suurten vektoritietokantojen kanssa, tehden siitä valmiin dokumenttien syöttökerroksen mihin tahansa tekoälysovellukseen.
Unstructured – tärkeimmät ominaisuudet
Monimuotoinen purku
Käsittele PDF-, Word-, Excel-, PowerPoint-, kuva-, HTML- ja sähköpostimuotoja yhdenmukaisen API-päätepisteen kautta.
RAG-putki valmis
Tulosteet on jäsennelty suoraa syöttämistä varten vektoritietokantoihin, kuten Weaviate, Pinecone ja Chroma, hakupohjaista generointia varten.
LangChain-integraatio
Natiivit LangChain- ja LlamaIndex-lataajat tekevät Unstructuredista helposti integroitavan dokumenttilähteen mille tahansa tekoälysovelluskehykselle.
Taulukon poiminta
Poimii taulukot tarkasti PDF- ja Word-dokumenteista säilyttäen rakenteen jatkokäsittelytehtäviä varten.
Paikallinen tietosuoja
Oman VPS:n käyttäminen varmistaa, että arkaluonteiset asiakirjat eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi poimintaprosessin aikana.
Unstructured – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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