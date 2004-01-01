drawDB on ilmainen, avoimen lähdekoodin tietokannan entiteetti-relaatiokaavioeditori, joka toimii kokonaan selaimessa. Sen avulla kehittäjät ja tietokanta-ylläpitäjät voivat suunnitella, visualisoida ja dokumentoida relaatiotietokannan skeemoja vedä ja pudota -pohjan avulla — ja sitten viedä valmiin suunnitelman SQL DDL -lausekkeina, jotka ovat valmiita ajettavaksi MySQL-, PostgreSQL-, SQLite-, MariaDB- tai SQL Server -tietokantoja vastaan.

drawDB:n itseisännöinti antaa tiimillesi jaetun sisäisen työkalun tietokannan suunnitteluun lähettämättä skeeman tietoja kolmannen osapuolen pilvipalveluihin. Koska sovellus on puhtaasti käyttöliittymäpohjainen ilman taustaohjelmisto- tai tietokantariippuvuutta, se otetaan käyttöön yhtenä kevyenä konttina ja pysyy toiminnassa ulkoisten palveluiden saatavuudesta riippumatta.