Ota drawDB käyttöön yhdellä klikkauksella.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin selainpohjainen tietokannan kaavioeditori relaatiotietokannan skeemojen visuaaliseen suunnitteluun ja dokumentointiin.
drawDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
drawDB – mitä sillä voi rakentaa?
drawDB on ilmainen, avoimen lähdekoodin tietokannan entiteetti-relaatiokaavioeditori, joka toimii kokonaan selaimessa. Sen avulla kehittäjät ja tietokanta-ylläpitäjät voivat suunnitella, visualisoida ja dokumentoida relaatiotietokannan skeemoja vedä ja pudota -pohjan avulla — ja sitten viedä valmiin suunnitelman SQL DDL -lausekkeina, jotka ovat valmiita ajettavaksi MySQL-, PostgreSQL-, SQLite-, MariaDB- tai SQL Server -tietokantoja vastaan.
drawDB:n itseisännöinti antaa tiimillesi jaetun sisäisen työkalun tietokannan suunnitteluun lähettämättä skeeman tietoja kolmannen osapuolen pilvipalveluihin. Koska sovellus on puhtaasti käyttöliittymäpohjainen ilman taustaohjelmisto- tai tietokantariippuvuutta, se otetaan käyttöön yhtenä kevyenä konttina ja pysyy toiminnassa ulkoisten palveluiden saatavuudesta riippumatta.
drawDB – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen skeemasuunnittelu
Vedä ja pudota taulukoita, määritä sarakkeet ja tietotyypit ja piirrä suhteita pohjalle kirjoittamatta SQL:ää käsin.
SQL-vienti ja -tuonti
Luo käyttövalmis DDL MySQL:lle, PostgreSQL:lle, SQLite:lle, MariaDB:lle ja SQL Serverille, tai tuo olemassa oleva SQL visualisoidaksesi sen välittömästi.
Taustaohjelmaa ei tarvita
Toimii yhtenä Nginx-konttina ilman tietokanta- tai palvelinpuolen riippuvuuksia — kaaviot tallennetaan selaimeen IndexedDB:tä käyttäen.
Kaavion mukauttaminen
Mukauta taulukon värejä, lisää muistiinpanoja ja alueita liittyvien taulukoiden ryhmittelyyn ja hallitse piirtoalustan asettelua vastaamaan tapaasi ajatella skeemaasi.
Vie useisiin muotoihin
Vie kaaviot PNG-, JSON- tai SQL-muodossa, jotta voit upottaa ne dokumentaatioon, jakaa tiimikavereiden kanssa tai versionhallita skeemasi suunnittelua.
drawDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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