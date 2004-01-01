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32 Tt siirtonopeus
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KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

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Nopea pääsy konttilokeihin
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AMD EPYC -prosessorit
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Julkinen API
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Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Technitium DNS Server – mitä sillä voi rakentaa?

Technitium DNS-palvelin on täysin avoimen lähdekoodin DNS-palvelin, joka toimii sekä auktoritatiivisena nimipalvelimena omille verkkotunnuksillesi että rekursiivisena ratkaisijana verkon asiakkaille. Se tukee DNS-over-TLS:ää, DNS-over-HTTPS:ää ja DNS-over-QUIC:ia — suojaten DNS-kyselyitä internet-palveluntarjoajan valvonnalta ja man-in-the-middle-sieppaukselta ilman kolmannen osapuolen ratkaisijoita.

Vakioratkaisun lisäksi Technitium sisältää verkonlaajuisen mainosten ja haittaohjelmien eston konfiguroitavien estolistojen URL-osoitteiden kautta, DNSSEC-validoinnin ja vyöhykkeen allekirjoituksen, sisäänrakennetun DHCP-palvelimen, monipalvelinklusterointiominaisuuden ja roolipohjaisen pääsynhallinnan kaksivaiheisella tunnistautumisella. Itseisännöinti antaa sinulle täyden näkyvyyden jokaiseen verkkosi DNS-kyselyyn ilman, että ulkopuolinen palveluntarjoaja näkee liikennettäsi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Technitium DNS Server – tärkeimmät ominaisuudet

Verkonlaajuinen mainosten esto

Estä mainokset, seuraimet ja haittaohjelmadomainit kaikilla verkkosi laitteilla käyttämällä konfiguroitavia estolistojen URL-osoitteita — yksittäisiin laitteisiin ei tarvita asiakasohjelmistoa.

Salatut DNS-protokollat

Tukee DNS-over-TLS:ää, DNS-over-HTTPS:ää ja DNS-over-QUIC:ia estääkseen sieppauksen ja pitääkseen DNS-kyselyt yksityisinä internet-palveluntarjoajilta ja verkon salakuuntelijoilta.

Auktoritatiivinen DNS-isännöinti

Isännöi omia DNS-vyöhykkeitäsi DNSSEC-allekirjoituksella käyttäen RSA:ta, ECDSA:ta tai EdDSA:ta — poistaen riippuvuuden kolmannen osapuolen nimipalvelimista sisäisille tai julkisille verkkotunnuksillesi.

Korkean suorituskyvyn resoluutio

Asynkroninen I/O-arkkitehtuuri käsittelee yli 100 000 DNS-pyyntöä sekunnissa pysyvällä välimuistilla, esihakemisella ja vanhentuneen tiedon tarjoamisen tuella maksimaalisen saatavuuden varmistamiseksi.

Monipalvelinklusterointi

Hallitse ja replikoi vyöhykkeitä useiden DNS-palvelinesiintymien välillä yhdestä verkkokonsolista käsin vikatilanteiden varalta ja hajautettuja käyttöönottoja varten.

Technitium DNS Server – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

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Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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