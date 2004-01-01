Technitium DNS-palvelin on täysin avoimen lähdekoodin DNS-palvelin, joka toimii sekä auktoritatiivisena nimipalvelimena omille verkkotunnuksillesi että rekursiivisena ratkaisijana verkon asiakkaille. Se tukee DNS-over-TLS:ää, DNS-over-HTTPS:ää ja DNS-over-QUIC:ia — suojaten DNS-kyselyitä internet-palveluntarjoajan valvonnalta ja man-in-the-middle-sieppaukselta ilman kolmannen osapuolen ratkaisijoita.

Vakioratkaisun lisäksi Technitium sisältää verkonlaajuisen mainosten ja haittaohjelmien eston konfiguroitavien estolistojen URL-osoitteiden kautta, DNSSEC-validoinnin ja vyöhykkeen allekirjoituksen, sisäänrakennetun DHCP-palvelimen, monipalvelinklusterointiominaisuuden ja roolipohjaisen pääsynhallinnan kaksivaiheisella tunnistautumisella. Itseisännöinti antaa sinulle täyden näkyvyyden jokaiseen verkkosi DNS-kyselyyn ilman, että ulkopuolinen palveluntarjoaja näkee liikennettäsi.