Asenna Technitium DNS-palvelin yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin DNS-palvelin sisäänrakennetulla mainosten estolla, salatuilla DNS-protokollilla ja monipuolisella verkkohallintakonsolilla.
Technitium DNS Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Technitium DNS Server – mitä sillä voi rakentaa?
Technitium DNS-palvelin on täysin avoimen lähdekoodin DNS-palvelin, joka toimii sekä auktoritatiivisena nimipalvelimena omille verkkotunnuksillesi että rekursiivisena ratkaisijana verkon asiakkaille. Se tukee DNS-over-TLS:ää, DNS-over-HTTPS:ää ja DNS-over-QUIC:ia — suojaten DNS-kyselyitä internet-palveluntarjoajan valvonnalta ja man-in-the-middle-sieppaukselta ilman kolmannen osapuolen ratkaisijoita.
Vakioratkaisun lisäksi Technitium sisältää verkonlaajuisen mainosten ja haittaohjelmien eston konfiguroitavien estolistojen URL-osoitteiden kautta, DNSSEC-validoinnin ja vyöhykkeen allekirjoituksen, sisäänrakennetun DHCP-palvelimen, monipalvelinklusterointiominaisuuden ja roolipohjaisen pääsynhallinnan kaksivaiheisella tunnistautumisella. Itseisännöinti antaa sinulle täyden näkyvyyden jokaiseen verkkosi DNS-kyselyyn ilman, että ulkopuolinen palveluntarjoaja näkee liikennettäsi.
Technitium DNS Server – tärkeimmät ominaisuudet
Verkonlaajuinen mainosten esto
Estä mainokset, seuraimet ja haittaohjelmadomainit kaikilla verkkosi laitteilla käyttämällä konfiguroitavia estolistojen URL-osoitteita — yksittäisiin laitteisiin ei tarvita asiakasohjelmistoa.
Salatut DNS-protokollat
Tukee DNS-over-TLS:ää, DNS-over-HTTPS:ää ja DNS-over-QUIC:ia estääkseen sieppauksen ja pitääkseen DNS-kyselyt yksityisinä internet-palveluntarjoajilta ja verkon salakuuntelijoilta.
Auktoritatiivinen DNS-isännöinti
Isännöi omia DNS-vyöhykkeitäsi DNSSEC-allekirjoituksella käyttäen RSA:ta, ECDSA:ta tai EdDSA:ta — poistaen riippuvuuden kolmannen osapuolen nimipalvelimista sisäisille tai julkisille verkkotunnuksillesi.
Korkean suorituskyvyn resoluutio
Asynkroninen I/O-arkkitehtuuri käsittelee yli 100 000 DNS-pyyntöä sekunnissa pysyvällä välimuistilla, esihakemisella ja vanhentuneen tiedon tarjoamisen tuella maksimaalisen saatavuuden varmistamiseksi.
Monipalvelinklusterointi
Hallitse ja replikoi vyöhykkeitä useiden DNS-palvelinesiintymien välillä yhdestä verkkokonsolista käsin vikatilanteiden varalta ja hajautettuja käyttöönottoja varten.
Technitium DNS Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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