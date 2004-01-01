Asenna TiddlyWiki yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin epälineaarinen henkilökohtainen muistikirja tiedon tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen omalla tavallasi.
TiddlyWiki – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
TiddlyWiki – mitä sillä voi rakentaa?
TiddlyWiki on ainutlaatuinen avoimen lähdekoodin wiki, joka tallentaa kaiken yksittäisinä yksikköinä, joita kutsutaan tiddlereiksi – muistiinpanoja, tehtäviä, kuvia, koodinpätkiä ja mitä tahansa muuta tietoa. Toisin kuin hierarkkiset muistiinpanotyökalut, tiddlereitä voidaan linkittää, merkitä ja sisällyttää vapaasti, joten tietopohjasi kasvaa orgaanisesti pakottamatta sisältöä kansioihin tai luokkiin.
TiddlyWikin itseisännöinti VPS:llä pitää muistiinpanosi ja henkilökohtaisen tietopohjasi täysin yksityisenä ja saatavilla mistä tahansa selaimesta. Tämä käyttöönotto ajaa TiddlyWikin palvelintilassa tarjoten usean laitteen synkronoinnin ja pysyvän tallennustilan, jota tukee nimetty volyymi – joten tiddlerisi eivät koskaan katoa säiliön uudelleenkäynnistysten välillä.
TiddlyWiki – tärkeimmät ominaisuudet
Epälineaarinen muistiinpanorakenne
Tiddlerit linkittävät ja upottavat toisiaan vapaasti, joten voit rakentaa tietoverkon ilman, että sinun tarvitsee pakottautua jäykkiin kansioihin tai hierarkioihin.
Tunnisteet ja suodatus
Merkitse mikä tahansa tiddler ja käytä tehokasta suodatinkieltä luodaksesi dynaamisia luetteloita, taulukoita ja näkymiä, jotka päivittyvät automaattisesti, kun lisäät sisältöä.
Wikitesti ja makrot
TiddlyWikin merkintäkieli tukee sisällyttämistä, makroja ja mukautettuja pienoisohjelmia, jotta voit rakentaa malleja ja uudelleenkäytettäviä komponentteja koko wikissäsi.
Pysyvä palvelintila
Toimii Node.js:llä, tämä käyttöönotto tallentaa jokaisen muutoksen levylle välittömästi, joten muistiinpanosi ovat kestäviä ja käytettävissä millä tahansa laitteella, jossa on selain.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna TiddlyWikiä liitännäisillä Markdown-renderöintiin, koodin syntaksikorostukseen, kanban-tauluihin, kaavioihin ja moniin muihin ominaisuuksiin liitännäiskirjastosta.
TiddlyWiki – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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