TiddlyWiki on ainutlaatuinen avoimen lähdekoodin wiki, joka tallentaa kaiken yksittäisinä yksikköinä, joita kutsutaan tiddlereiksi – muistiinpanoja, tehtäviä, kuvia, koodinpätkiä ja mitä tahansa muuta tietoa. Toisin kuin hierarkkiset muistiinpanotyökalut, tiddlereitä voidaan linkittää, merkitä ja sisällyttää vapaasti, joten tietopohjasi kasvaa orgaanisesti pakottamatta sisältöä kansioihin tai luokkiin.

TiddlyWikin itseisännöinti VPS:llä pitää muistiinpanosi ja henkilökohtaisen tietopohjasi täysin yksityisenä ja saatavilla mistä tahansa selaimesta. Tämä käyttöönotto ajaa TiddlyWikin palvelintilassa tarjoten usean laitteen synkronoinnin ja pysyvän tallennustilan, jota tukee nimetty volyymi – joten tiddlerisi eivät koskaan katoa säiliön uudelleenkäynnistysten välillä.