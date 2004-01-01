Ota yt-dlp Web UI käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity verkkokäyttöliittymä ja RPC-palvelin yt-dlp:lle, joka lataa videota ja ääntä yli 1 000 sivustolta.
yt-dlp Web UI – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
yt-dlp Web UI – mitä sillä voi rakentaa?
yt-dlp Web UI on suorituskykyinen selainkäyttöliittymä ja JSON-RPC-palvelin suositulle yt-dlp-latausohjelmalle. Se tuo esiin yt-dlp:n täyden tehon selkeän verkkokäyttöliittymän kautta, joten voit jonottaa latauksia, seurata edistymistä reaaliaikaisesti, katsoa tulevia livestriimejä ja ladata videoita YouTubesta, Twitchistä, Vimeosta, SoundCloudista ja sadoilta muilta tuetuilta sivustoilta ilman komentoriviä.
Sen itseisännöinti VPS:lläsi vapauttaa sinut työpöytäasennusohjelmista, selainlaajennuksista, jotka hajoavat jokaisen sivustomuutoksen yhteydessä, ja mainostuetuista online-latausohjelmista. Tiedostot tallentuvat suoraan palvelimen tallennustilaan datakeskuksen kaistanleveydellä, RPC-palvelin mahdollistaa automaation skriptaamisen, ja sisäänrakennettu jonoraja suojaa jaettuja resursseja laitteella.
yt-dlp Web UI – tärkeimmät ominaisuudet
Voimanlähteenä yt-dlp
Rakennettu yt-dlp:n päälle, tukee latauksia YouTubesta, Twitchistä, Vimeosta, SoundCloudista ja yli tuhannelta muulta video- ja audiosivustolta.
Reaaliaikainen jono
Seuraa kaikkia aktiivisia ja odottavia latauksia reaaliaikaisen edistymisen, arvioidun valmistumisajan (ETA) ja nopeuspäivitysten avulla, jotka suoratoistetaan WebSocketsin kautta.
Muodon valinta
Valitse tarkat video- ja ääniformaatit, pura vain ääni, ohita tulostiedostonimet tai välitä turvallisia mukautettuja yt-dlp-argumentteja latausta kohden.
JSON-RPC-palvelin
Skriptattava RPC-päätepiste antaa sinun käynnistää latauksia cron-töistä, skripteistä tai kolmannen osapuolen asiakasohjelmista ilman käyttöliittymää käyttämättä.
Samanaikaisuusrajat
Muokattava jonon koko pitää samanaikaiset lataukset hallinnassa, jotta suuri soittolista ei kuluta loppuun VPS:n kaistanleveyttä tai levyn I/O:ta.
Tunnuspohjainen todennus
Sisäänrakennettu JWT-todennus suojaa verkkokäyttöliittymää ja RPC-päätepisteitä luodun käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.
yt-dlp Web UI – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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