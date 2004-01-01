yt-dlp Web UI on suorituskykyinen selainkäyttöliittymä ja JSON-RPC-palvelin suositulle yt-dlp-latausohjelmalle. Se tuo esiin yt-dlp:n täyden tehon selkeän verkkokäyttöliittymän kautta, joten voit jonottaa latauksia, seurata edistymistä reaaliaikaisesti, katsoa tulevia livestriimejä ja ladata videoita YouTubesta, Twitchistä, Vimeosta, SoundCloudista ja sadoilta muilta tuetuilta sivustoilta ilman komentoriviä.

Sen itseisännöinti VPS:lläsi vapauttaa sinut työpöytäasennusohjelmista, selainlaajennuksista, jotka hajoavat jokaisen sivustomuutoksen yhteydessä, ja mainostuetuista online-latausohjelmista. Tiedostot tallentuvat suoraan palvelimen tallennustilaan datakeskuksen kaistanleveydellä, RPC-palvelin mahdollistaa automaation skriptaamisen, ja sisäänrakennettu jonoraja suojaa jaettuja resursseja laitteella.