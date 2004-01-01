Invoice Ninja on monipuolinen avoimen lähdekoodin alusta laskujen luomiseen, kulujen seurantaan, asiakkaiden hallintaan ja maksujen vastaanottamiseen. Yli 100 000 yrityksen luottama maailmanlaajuisesti, se tukee yli 40 maksuyhdyskäytävää, automaattisia muistutuksia, toistuvia laskuja ja ajanseurantaa – kaikki yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.

Invoice Ninjan käyttäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää taloustietosi hallinnassasi ilman tapahtumakohtaisia maksuja, tilauskustannuksia ja toimittajalukitusta. Saat täyden omistusoikeuden asiakastietoihin, maksuhistoriaan ja talousraportteihin jakamatta arkaluonteisia yritystietoja kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajien kanssa.