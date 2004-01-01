Ota Invoice Ninja käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin laskutus- ja maksujärjestelmä freelancereille ja pienyrityksille.
Invoice Ninja – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Invoice Ninja – mitä sillä voi rakentaa?
Invoice Ninja on monipuolinen avoimen lähdekoodin alusta laskujen luomiseen, kulujen seurantaan, asiakkaiden hallintaan ja maksujen vastaanottamiseen. Yli 100 000 yrityksen luottama maailmanlaajuisesti, se tukee yli 40 maksuyhdyskäytävää, automaattisia muistutuksia, toistuvia laskuja ja ajanseurantaa – kaikki yhdessä itse isännöidyssä sovelluksessa.
Invoice Ninjan käyttäminen omalla VPS-palvelimellasi pitää taloustietosi hallinnassasi ilman tapahtumakohtaisia maksuja, tilauskustannuksia ja toimittajalukitusta. Saat täyden omistusoikeuden asiakastietoihin, maksuhistoriaan ja talousraportteihin jakamatta arkaluonteisia yritystietoja kolmannen osapuolen SaaS-palveluntarjoajien kanssa.
Invoice Ninja – tärkeimmät ominaisuudet
Useiden yhdyskäytävien maksut
Hyväksy maksut Stripen, PayPalin, Authorize.netin ja yli 40 muun maksuyhdyskäytävän kautta suoraan asiakaslaskuihin ilman lisätilauksia.
Toistuvat laskut
Automatisoi sopimusasiakkaiden laskutus ajoitetuilla laskuilla, jotka luodaan ja lähetetään määritellyn syklin mukaisesti ilman manuaalista puuttumista.
Ajan seuranta
Kirjaa laskutettavat tunnit sisäänrakennetulla ajastimella ja muunna seurattu aika suoraan laskun riveiksi yhdellä napsautuksella.
Asiakasportaali
Tarjoa asiakkaille brändätty itsepalveluportaali laskujen tarkasteluun, maksujen suorittamiseen ja tiliotteiden lataamiseen ottamatta sinuun suoraan yhteyttä.
Kulujen hallinta
Seuraa yrityksen kuluja, liitä kuitit ja muunna kulut laskutettaviksi asiakasmaksuiksi yhdessä saumattomassa työnkulussa.
Invoice Ninja – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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