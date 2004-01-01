Asenna pgAdmin yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin hallinta- ja kehitysalusta PostgreSQL:lle — suosituin graafinen hallintatyökalu Postgres-tietokannoille.
pgAdmin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
pgAdmin – mitä sillä voi rakentaa?
pgAdmin on suosituin ja ominaisuuksiltaan monipuolisin avoimen lähdekoodin hallinta- ja kehitysalusta PostgreSQL:lle, jota ylläpitää PostgreSQL-yhteisö. Verkkoversio (pgAdmin 4) tarjoaa hiotun selainpohjaisen käyttöliittymän yhden tai useamman Postgres-palvelimen hallintaan — skeeman suunnitteluun, kyselyjen kehittämiseen automaattisella täydennyksellä ja suoritusplansseilla, varmuuskopiointiin ja palautukseen, roolien ja oikeuksien hallintaan, replikoinnin valvontaan ja kokotekstihakuun tietokantaobjektien poikki.
pgAdminin itseisännöinti VPS:lläsi antaa tietokanta-asiantuntijoille (DBA) ja kehittäjille keskitetyn Postgres-hallintakonsolin, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimella, ilman työpöytäsovelluksen asentamista. Yhdistä pgAdmin mihin tahansa tavoitettavissa olevaan Postgres-instanssiin — paikallisiin kontteihin, pilvipohjaisiin RDS- tai Cloud SQL -palveluihin tai etä-Postgres-palvelimiin — ja hallitse niitä kaikkia yhdestä verkkokäyttöliittymästä.
pgAdmin – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelinhallinta
Yhdistä ja hallitse mitä tahansa määrää PostgreSQL-palvelimia yhdestä verkkokäyttöliittymästä, järjestettynä palvelinryhmiin tunnisteellisella metadatalla.
Kyselytyökalu automaattisella täydennyksellä
Monipuolinen SQL-editori, jossa on syntaksikorostus, taulukoiden ja sarakkeiden nimien automaattinen täydennys, kyselyhistoria sekä graafinen EXPLAIN-suunnitelman visualisointi.
Skeemojen suunnitteluohjelma
Selaa ja muokkaa tietokantoja, skeemoja, tauluja, näkymiä, funktioita, sekvenssejä ja indeksejä puunavigaattorin kautta napsauttamalla muokattavien valintaikkunoiden avulla.
ERD-kaaviot
Luo interaktiivisia entiteetti-relaatiodiagrammeja olemassa olevista skeemoista tai suunnittele uusia skeemoja visuaalisesti ennen muutosten soveltamista tietokantaan.
Varmuuskopiointi ja palautus
Suorita pg_dump- ja pg_restore-toimintoja suoraan käyttöliittymästä muotoiluasetuksilla, pakkaustasoilla ja taulukokohtaisella valinnalla.
Roolien ja käyttöoikeuksien hallinta
Luo rooleja visuaalisesti, hallitse ryhmäjäsenyyksiä ja myönnä tai peruuta objektitason käyttöoikeuksia tietokantojen ja skeemojen välillä.
pgAdmin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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