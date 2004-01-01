pgAdmin on suosituin ja ominaisuuksiltaan monipuolisin avoimen lähdekoodin hallinta- ja kehitysalusta PostgreSQL:lle, jota ylläpitää PostgreSQL-yhteisö. Verkkoversio (pgAdmin 4) tarjoaa hiotun selainpohjaisen käyttöliittymän yhden tai useamman Postgres-palvelimen hallintaan — skeeman suunnitteluun, kyselyjen kehittämiseen automaattisella täydennyksellä ja suoritusplansseilla, varmuuskopiointiin ja palautukseen, roolien ja oikeuksien hallintaan, replikoinnin valvontaan ja kokotekstihakuun tietokantaobjektien poikki.

pgAdminin itseisännöinti VPS:lläsi antaa tietokanta-asiantuntijoille (DBA) ja kehittäjille keskitetyn Postgres-hallintakonsolin, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimella, ilman työpöytäsovelluksen asentamista. Yhdistä pgAdmin mihin tahansa tavoitettavissa olevaan Postgres-instanssiin — paikallisiin kontteihin, pilvipohjaisiin RDS- tai Cloud SQL -palveluihin tai etä-Postgres-palvelimiin — ja hallitse niitä kaikkia yhdestä verkkokäyttöliittymästä.