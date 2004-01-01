Asenna draw.io yhden napsautuksen asennuksena.
Ilmainen, avoimen lähdekoodin kaaviosovellus virtauskaavioiden, verkkokaavioiden, UML-kaavioiden ja arkkitehtuurivisualisointien luomiseen — täysin itse isännöity.
draw.io – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
draw.io – mitä sillä voi rakentaa?
draw.io (diagrams.net) on ilmainen, avoimen lähdekoodin kaaviointityökalu, johon miljoonat insinöörit, arkkitehdit ja liiketoiminta-analyytikot luottavat. Se tukee laajaa valikoimaa kaaviotyyppejä — vuokaavioita, UML-luokkakaavioita, entiteetti-relaatiokaavioita, verkko- ja infrastruktuurikarttoja, BPMN-työnkulkuja ja paljon muuta — kaikki tyylikkäästä selaimessa toimivasta editorista.
draw.io:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki kaaviotiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Tiedostoja ei lähetetä ulkoisille palvelimille, mikä tekee siitä oletusvalinnan säännellyillä aloilla toimiville tiimeille tai niille, joilla on tiukat tietojen sijaintivaatimukset. Docker-kuva on tilaton ja kevyt, eikä sillä ole tietokantariippuvuuksia.
draw.io – tärkeimmät ominaisuudet
Nolla ulkoista riippuvuutta
draw.io toimii yhtenä tilattomana säilönä ilman tietokantaa — kaaviotiedot eivät koskaan poistu palvelimeltasi.
Laaja kaaviotuki
Luo vuokaavioita, UML-kaavioita, ER-kaavioita, verkkokarttoja, BPMN-työnkulkuja ja rakennekuvia yhdestä yhtenäisestä editorista.
Pilvitallennusintegraatiot
Yhdistä Google Driveen, Microsoft OneDriveen ja GitLabiin tallentaaksesi ja versioidaksesi kaavioita olemassa olevien tiedostojesi rinnalle.
Palvelinpuolen vienti
Vie kaaviot PDF-, PNG-, SVG- ja Visio (.vsdx) -muotoihin suoraan palvelimella ilman asiakaspuolen käsittelyä.
Offline-yhteensopiva editori
Toimii täysin offline-tilassa liittämällä
?offline=1 URL-osoitteeseen — ihanteellinen eristettyihin tai rajoitettuihin ympäristöihin.
draw.io – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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