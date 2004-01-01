draw.io (diagrams.net) on ilmainen, avoimen lähdekoodin kaaviointityökalu, johon miljoonat insinöörit, arkkitehdit ja liiketoiminta-analyytikot luottavat. Se tukee laajaa valikoimaa kaaviotyyppejä — vuokaavioita, UML-luokkakaavioita, entiteetti-relaatiokaavioita, verkko- ja infrastruktuurikarttoja, BPMN-työnkulkuja ja paljon muuta — kaikki tyylikkäästä selaimessa toimivasta editorista.

draw.io:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että kaikki kaaviotiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi. Tiedostoja ei lähetetä ulkoisille palvelimille, mikä tekee siitä oletusvalinnan säännellyillä aloilla toimiville tiimeille tai niille, joilla on tiukat tietojen sijaintivaatimukset. Docker-kuva on tilaton ja kevyt, eikä sillä ole tietokantariippuvuuksia.