flatnotes on minimalistinen, itse isännöitävä muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: muistiinpanosi ovat pelkkiä Markdown-tiedostoja, ei mitään muuta. Ei ole tietokantaa, ei toimittajalukitusta eikä monimutkaisia tietorakenteita – vain tekstitiedostoja palvelimellasi, joita voit lukea, muokata ja varmuuskopioida millä tahansa työkalulla. Selkeä käyttöliittymä poistaa häiriötekijät, jotta voit keskittyä kirjoittamiseen, järjestämiseen ja ideoiden yhdistämiseen wikilinkkien ja kokotekstihaun avulla.

flatnotesin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että henkilökohtaiset ajatuksesi, tutkimusmuistiinpanosi ja päiväkirjasi pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi – niitä ei koskaan skannata, louhita eikä ne ole alttiina kolmannen osapuolen käyttöehtojen muutoksille. Varmuuskopiointi on yhtä helppoa kuin kansion kopioiminen, ja muistiinpanosi pysyvät siirrettävinä ikuisesti.