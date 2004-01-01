Asenna flatnotes yhdellä napsautuksella.
Tietokannaton, itse isännöity muistiinpanosovellus, joka tallentaa kaikki muistiinpanosi tavallisina Markdown-tiedostoina.
flatnotes – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
flatnotes – mitä sillä voi rakentaa?
flatnotes on minimalistinen, itse isännöitävä muistiinpanosovellus, joka on rakennettu yhden periaatteen ympärille: muistiinpanosi ovat pelkkiä Markdown-tiedostoja, ei mitään muuta. Ei ole tietokantaa, ei toimittajalukitusta eikä monimutkaisia tietorakenteita – vain tekstitiedostoja palvelimellasi, joita voit lukea, muokata ja varmuuskopioida millä tahansa työkalulla. Selkeä käyttöliittymä poistaa häiriötekijät, jotta voit keskittyä kirjoittamiseen, järjestämiseen ja ideoiden yhdistämiseen wikilinkkien ja kokotekstihaun avulla.
flatnotesin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että henkilökohtaiset ajatuksesi, tutkimusmuistiinpanosi ja päiväkirjasi pysyvät kokonaan omassa infrastruktuurissasi – niitä ei koskaan skannata, louhita eikä ne ole alttiina kolmannen osapuolen käyttöehtojen muutoksille. Varmuuskopiointi on yhtä helppoa kuin kansion kopioiminen, ja muistiinpanosi pysyvät siirrettävinä ikuisesti.
flatnotes – tärkeimmät ominaisuudet
Tietokannaton tallennustila
Jokainen muistiinpano on yksinkertainen Markdown-tiedosto levyllä — tietokantaa ei tarvita, mikä tekee varmuuskopioinnista ja siirroista erittäin helppoa.
Wikilink-yhteydet
Yhdistä ideoita muistiinpanojen välillä wikilinkkien avulla, muuttaen kokoelmasi henkilökohtaiseksi tietoverkoksi.
Kokotekstihaku
Hae välittömästi kaikista muistiinpanoistasi löytääksesi minkä tahansa idean, katkelman tai viittauksen ilman manuaalista taggausta.
Kaksi muokkaustilaa
Vaihda raa'an Markdownin ja WYSIWYG-visuaalisen editorin välillä mieltymystesi tai kirjoitustehtäväsi mukaan.
Tunnisteiden järjestely
Luokittele ja suodata muistiinpanoja tunnisteilla nopeaa navigointia varten suurissa henkilökohtaisissa tietokannoissa.
flatnotes – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.