LakeFS on avoimen lähdekoodin datan versiointialusta, joka soveltaa Gitin kaltaisia työnkulkuja datajärviin. Sen avulla tiimit voivat luoda haaroja eristettyä datakokeilua varten, tallentaa toistettavia tilannekuvia ja yhdistää muutoksia atomisesti – kaikki ilman datan kahdentamista. LakeFS toimii natiivisti AWS S3:n, Azure Blob Storage:n ja Google Cloud Storage:n kanssa samalla kun se tarjoaa täysin S3-yhteensopivan API:n, joten olemassa olevat työkalut eivät vaadi muutoksia.

LakeFS:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa data- ja ML-tiimeille täyden hallinnan datan versiointi-infrastruktuuristaan. Tarvitsetpa sitten toistettavia koneoppimiskokeiluja, turvallisia testausympäristöjä ETL-putkille tai kyvyn palauttaa virheellinen datan syöttö, LakeFS tuo datatoimintoihin saman luottamuksen kuin Git tuo koodiin.