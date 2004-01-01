Ota LakeFS käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin Gitin kaltainen versionhallinta datajärveesi, tuoden haaroituksen ja versioinnin objektitallennukseen.
LakeFS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LakeFS – mitä sillä voi rakentaa?
LakeFS on avoimen lähdekoodin datan versiointialusta, joka soveltaa Gitin kaltaisia työnkulkuja datajärviin. Sen avulla tiimit voivat luoda haaroja eristettyä datakokeilua varten, tallentaa toistettavia tilannekuvia ja yhdistää muutoksia atomisesti – kaikki ilman datan kahdentamista. LakeFS toimii natiivisti AWS S3:n, Azure Blob Storage:n ja Google Cloud Storage:n kanssa samalla kun se tarjoaa täysin S3-yhteensopivan API:n, joten olemassa olevat työkalut eivät vaadi muutoksia.
LakeFS:n itseisännöinti VPS:lläsi antaa data- ja ML-tiimeille täyden hallinnan datan versiointi-infrastruktuuristaan. Tarvitsetpa sitten toistettavia koneoppimiskokeiluja, turvallisia testausympäristöjä ETL-putkille tai kyvyn palauttaa virheellinen datan syöttö, LakeFS tuo datatoimintoihin saman luottamuksen kuin Git tuo koodiin.
LakeFS – tärkeimmät ominaisuudet
Gitin kaltainen datan haarautuminen
Luo erillisiä datahaaroja kokeilua tai vaiheistusta varten duplikoimatta objekteja, hyödyntäen vain metatietoihin perustuvaa nollakopiohaaroitusta.
Toistettavat kommitit
Tallenna datan tilannekuvat milloin tahansa, jotta koneoppimiskokeet ja putkilinjojen ajot voidaan toistaa täsmälleen tunnetusta datatilasta.
Atomiset yhdistämiset
Yhdistä datahaarat takaisin päähaaraan atomisesti varmistaen, että alavirran kuluttajat näkevät aina johdonmukaisen ja täydellisen tietoaineiston.
S3-yhteensopiva API
LakeFS tarjoaa täysin S3-yhteensopivan päätepisteen, joten Spark, Pandas ja muut työkalut yhdistyvät ilman koodimuutoksia.
Tietojen palautus
Palauta välittömästi mihin tahansa aiempaan versioon palautuaksesi vahingossa tapahtuneista poistoista tai virheellisestä tiedonsyötöstä sekunneissa.
LakeFS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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