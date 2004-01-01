Home Gallery on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä verkkogalleria henkilökohtaisille valokuva- ja videoarkistoille. Se indeksoi mediasi levyltä, poimii EXIF-metatiedot, luo moniresoluutioisia esikatselukuvia ja tarjoaa nopean, loputtomasti vieritettävän selauskokemuksen, joka toimii yhtä hyvin puhelimella, tabletilla tai pöytäkoneella – ilman, että mitään tarvitsee ladata kolmannen osapuolen pilvipalveluun.

Sen erottaa muista sisällöntunnistukseen perustuva löytötoiminto. Home Gallery käyttää TensorFlow-malleja upottaakseen jokaisen valokuvan samankaltaisten kuvien hakuun, suorittaa kasvojentunnistuksen, jotta voit selata henkilöiden mukaan, ja kääntää GPS-koordinaatit luettaviksi paikannimiksi. Alkuperäiset tiedostot pysyvät koskemattomina ja ne voidaan jopa siirtää offline-tilaan esikatselukuvien luomisen jälkeen, mikä tekee siitä erinomaisen pitkäaikaisiin arkistoihin, jotka ulottuvat useille asemille.