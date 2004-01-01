Asenna Kotigalleria yhdellä napsautuksella.
Itse isännöity selainpohjainen valokuva- ja videogalleria, jossa on samankaltaisten kuvien haku, kasvojentunnistus ja sijaintitietojen haku.
Home Gallery – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Home Gallery – mitä sillä voi rakentaa?
Home Gallery on avoimen lähdekoodin itse ylläpidettävä verkkogalleria henkilökohtaisille valokuva- ja videoarkistoille. Se indeksoi mediasi levyltä, poimii EXIF-metatiedot, luo moniresoluutioisia esikatselukuvia ja tarjoaa nopean, loputtomasti vieritettävän selauskokemuksen, joka toimii yhtä hyvin puhelimella, tabletilla tai pöytäkoneella – ilman, että mitään tarvitsee ladata kolmannen osapuolen pilvipalveluun.
Sen erottaa muista sisällöntunnistukseen perustuva löytötoiminto. Home Gallery käyttää TensorFlow-malleja upottaakseen jokaisen valokuvan samankaltaisten kuvien hakuun, suorittaa kasvojentunnistuksen, jotta voit selata henkilöiden mukaan, ja kääntää GPS-koordinaatit luettaviksi paikannimiksi. Alkuperäiset tiedostot pysyvät koskemattomina ja ne voidaan jopa siirtää offline-tilaan esikatselukuvien luomisen jälkeen, mikä tekee siitä erinomaisen pitkäaikaisiin arkistoihin, jotka ulottuvat useille asemille.
Home Gallery – tärkeimmät ominaisuudet
Samankaltaisten kuvien haku
Valitse mikä tahansa kuva ja löydä visuaalisesti samankaltaisia kuvia koko arkistosta — löydä jokainen auringonlasku-, ranta- tai lemmikkikuva ilman manuaalista taggausta.
Kasvojentunnistus
Kasvot tunnistetaan automaattisesti ja ryhmitellään, joten yhden henkilön kaikkien kuvien selaaminen onnistuu yhdellä napsautuksella tunniste kerrallaan tehtävän työn sijaan.
Käänteinen paikkahaku
EXIF-tiedostojen GPS-koordinaatit muunnetaan maa-, kaupunki- ja paikannimiksi, jotta galleriasta tulee haettavissa oleva kartta siitä, missä kukin kuva on otettu.
Ilmaisuvoimainen kyselykieli
Suodata kirjastoa ja-, tai- ja ei-operaattoreilla tunnisteiden, päivämäärien, paikkojen, kasvojen ja kameran metatietojen perusteella luodaksesi tarkkoja tallennettuja näkymiä.
Offline-lähdetuki
Kun esikatselukuvat on purettu, alkuperäinen levy voi pysyä offline-tilassa – täydellinen arkistoille, jotka ovat hajallaan ulkoisilla asemilla, joita ei aina ole liitetty.
PWA mobiiligalleria
Asennettava progressiivinen verkkosovellus tarjoaa sovelluksen kaltaisen selauskokemuksen puhelimissa ja tableteissa ilman natiiviasennusta tai sovelluskauppaa.
Home Gallery – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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