Asenna Linkwarden yhdellä napsautuksella.
Yhteistyöhön perustuva kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka arkistoi kokonaisia verkkosivujen tilannekuvia, jotta tallennetut linkit eivät koskaan vanhene.
Linkwarden – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Linkwarden – mitä sillä voi rakentaa?
Linkwarden on itse isännöity kirjanmerkkien hallintaohjelma, joka ratkaisee linkkien katoamisen ongelman arkistoimalla automaattisesti kokosivun tilannekuvia – mukaan lukien kuvat ja muotoilut – heti kun tallennat linkin. Kirjanmerkkisi pysyvät luettavina vuosienkin päästä riippumatta siitä, mitä alkuperäiselle URL-osoitteelle tapahtuu. Kokoelmat, tunnisteet, korostukset ja huomautukset antavat sinun rakentaa jäsenneltyjä tietokantoja pelkkien linkkiluetteloiden sijaan.
Linkwardenin itse isännöinti antaa sinulle rajattoman arkistoinnin, jota rajoittaa vain VPS-tallennustilasi, täydellisen yksityisyyden selauskäyttäytymisesi suhteen, eikä riskiä menettää vuosien ajan kerättyjä kirjanmerkkejä pilvipalvelun sulkeutuessa tai muuttaessa hinnoittelumalliaan.
Linkwarden – tärkeimmät ominaisuudet
Koko sivun arkistointi
Ottaa automaattisesti täydellisiä sivun tilannekuvia kuvineen, jotta kirjanmerkkeihin tallennettu sisältö säilyy, vaikka alkuperäiset sivustot poistuisivat verkosta.
Kokoelmat ja tunnisteet
Järjestä kirjanmerkit nimetyiksi kokoelmiksi mukautetuilla tunnisteilla ja huomautuksilla rakenteellisia, haettavia tietokantoja varten.
Monen käyttäjän yhteistyö
Jaa kokoelmia tiimikavereiden kanssa ja hallitse pääsyä käyttäjäkohtaisilla oikeuksilla tiimitutkimusta ja tiedon jakamista varten.
Koko tekstin haku
Hae arkistoidun sivun sisällöstä, otsikoista, kuvauksista ja huomautuksista löytääksesi mitä tahansa kokoelmastasi välittömästi.
Selaimen laajennukset
Tallenna sivuja suoraan Chromesta tai Firefoxista yhdellä napsautuksella, laajennuksen tallentaessa sisällön ennen kuin se katoaa.
Linkwarden – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla